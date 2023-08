Crescimento de 16% no consumo de alimentos orgânicos: Nutricionista explica por que investir em uma alimentação livre de agrotóxicos

Conheça os benefícios que alimentos orgânicos pode trazer para a saúde e o meio ambiente, segundo a Nutricionista Dani Borges

No mundo atual, cada vez mais pessoas estão buscando uma alimentação saudável e consciente, e os alimentos orgânicos têm ganhado destaque nessa busca. De acordo com o Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil 2023, houve um crescimento de 16% no consumo deste tipo de alimento entre 2021 e 2023. Mas você sabe por que vale a pena investir em uma alimentação livre de agrotóxicos? A nutricionista Dani Borges, explica os benefícios dos alimentos orgânicos para a saúde e para o planeta.

De acordo com Dani, os alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes sintéticos, o que resulta em uma alimentação mais segura, livre de resíduos químicos. Ao optar por alimentos orgânicos, você reduz a exposição a substâncias tóxicas, preservando a saúde do seu corpo.

Além disso, a nutricionista ressalta que os alimentos orgânicos geralmente possuem um perfil nutricional mais rico. “Estudos têm mostrado que os alimentos orgânicos podem ter teores mais elevados de vitaminas, minerais e antioxidantes, devido ao manejo sustentável do solo e à ausência de aditivos químicos”, explica Dani Borges.

Outro aspecto importante dos alimentos orgânicos é a preservação do meio ambiente. A profissional destaca que a agricultura orgânica adota práticas sustentáveis, respeitando a biodiversidade, o ciclo natural dos cultivos e o equilíbrio dos ecossistemas. “Ao escolher alimentos orgânicos, você está contribuindo para a preservação dos recursos naturais, reduzindo a contaminação do solo e da água e protegendo a fauna e a flora”, ressalta a nutricionista.

Mas como fazer essa transição para uma alimentação orgânica? Ela sugere começar por alimentos básicos, como frutas e vegetais. “Dê preferência a produtos da estação, busque por feiras orgânicas locais, que costumam ter preços mais baratos, busque pequenos produtores do seu bairro que plantam suas hortaliças, ou até mesmo considere o cultivo de uma horta em casa”, aconselha.

Para aqueles que têm dúvidas sobre a disponibilidade e o custo dos alimentos orgânicos, a nutricionista lembra que a demanda por esses produtos está em constante crescimento, o que tem levado a um aumento na oferta e à redução de preços em alguns locais. Além disso, considerar a saúde como um investimento a longo prazo pode ajudar a justificar o valor um pouco mais elevado dos alimentos orgânicos.

Agora você tem as informações necessárias para tomar decisões conscientes em relação aos alimentos que consome. Optar pelos alimentos orgânicos é uma forma de cuidar da sua saúde e do planeta. Faça essa escolha e desfrute dos benefícios que uma alimentação livre de agrotóxicos pode proporcionar.

Sobre Dani Borges

Dani Borges tem 30 anos e é uma atleta Fitness WBFF PRO, nutricionista, modelo, health coach e educadora física. Como influenciadora digital, tem mais de 418 mil seguidores e posta dicas de motivação, alimentação saudável, receitas e treinos. Como nutricionista, atende em seu consultório no Brasil e online através das plataformas digitais.

