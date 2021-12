Crianças de Espirito Santo do Pinhal ganham Parada de Natal e distribuição de brinquedos

Mais de 6000 brinquedos serão entregues nos 2 dias de eventos promovidos por voluntários da região

Nos próximos dias 17 e 19 de dezembro de 2021, acontece em Espirito Santo do Pinhal (SP) e Albertina (MG), mais uma edição da “Parada de Natal”, um evento que já se tornou marco no calendário das cidades. Milhares de pessoas são esperadas para conferir de perto a chegada do Papai Noel e seus amigos Super Heróis. Um grupo com mais de 100 voluntários formam os “Super Amigos”, projeto que já existe há dez anos na cidade.

No dia 17/12 (sexta-feira) na parte da manhã, as ações beneficentes ficam por conta das creches atendidas pelo Super Amigos e o Papai Noel. Serão duas creches em Espirito Santo do Pinhal e uma em Albertina. No total mais de 200 crianças entre zero e cinco anos de idade receberão sacolas com roupas, calçados, chocolates, meias e brinquedos. Este ano, os Super Amigos ainda visitarão o Educandário do Espirito Santo do Pinhal e a Lar da Terceira Idade.

Ainda no dia 17/12 (sexta-feira) a partir das 20h, a emoção continua com a parada de Natal. Um grande desfile com alas e participação das crianças das cidades de Espirito Santo do Pinhal (SP) e Albertina (MG), três carros alegóricos, dois carros temáticos, dois carros de som com músicas natalinas, ballet, além da tão esperada participação dos Super Amigos e do Papai Noel que este ano, vem acompanhado da Mamãe Noel. Este evento tem o apoio da Prefeitura do Município de Pinhal e da Sono Quality Colchões Tecnológicos.

E no dia 19/12 (domingo), a carreata com os “Super Amigos” sai pela cidade do Espirito Santo do Pinhal, a partir das 8h, distribuindo brinquedos e bolas para mais de 6000 mil crianças carentes, em cinco bairros: Jardim das Rosas, Centro da cidade, Monte Alegre, em seguida Jardim do Trevo, Hélio Vergueiro Leite e Centenário. Encerrando o dia na cidade de Albertina, em frente à Igreja Matriz no centro da cidade.

Serviço:

Data: 17/12 – Atendimento as Entidades Assistenciais

Local: Bairro Jardim São Pedro- Espirito Santo do Pinhal / Albertina – Minas Gerais

Horário: 8h / 10h e meio dia

Data: 17/12 – Grande Parada de Natal “Os Super Amigos”

Local: Praça da Independência – Centro – Espirito Santo do Pinhal

Horário: 20h

Data: 19/12 – Distribuição de Brinquedos – Carreata de Natal

Local de encontro: Rua Dr. Paschoal Brando – Jardim das Rosas – Espirito Santo do Pinhal

Horário: 8h