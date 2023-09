Crianças e adolescentes do SCFV Barão conhecem a Ascorsi

Na segunda e na terça-feira, dias 11 e 12, as crianças e adolescentes do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do bairro Barão Ataliba Nogueira visitaram a Ascorsi (Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira).

Acompanhados dos educadores sociais, eles puderam verificar de perto como funciona o trabalho dos coletores, o processo de separação dos resíduos e de que forma isso resulta na geração de renda e também na preservação do meio ambiente.

Os visitantes foram recepcionados pela equipe técnica da Ascorsi e houve espaço para um bate papo consciente sobre a forma adequada de dar fim aos resíduos sólidos e da importância da reciclagem.

Na avaliação da secretária de Promoção Social Regina Ramil, essas visitas educativas são de extrema importância porque mostram para as crianças e adolescentes como as ações do ser humano impactam positiva ou negativamente no futuro e como a reciclagem pode ser transformada em fonte de renda para muitas famílias. “Além disso, o que eles aprendem lá eles contam para os familiares e amigos, ampliando ainda mais essa rede de conhecimento”, completou.