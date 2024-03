CS São Domingos inaugura unidade do projeto Farmácias Vivas

Projeto promove o cultivo de ervas medicinais no tratamento de doenças e com acompanhamento de profissionais

O evento contou com práticas integrativas, como Lian Gong

O Centro de Saúde do São Domingos ganhou nesta segunda-feira, 18 de março, uma Farmácia Viva, projeto que conta com uma espécie de horta com ervas medicinais. Uma cerimônia marcou a inauguração do espaço e contou com a presença de servidores ligados às farmácias, além de cerca de 70 pessoas interessadas em conhecer o projeto.

O evento contou com práticas integrativas, como Lian Gong, atividade da medicina tradicional chinesa, e até sorteio de ervas medicinais, como calêndula, erva cidreira, peixinho, malvarisco e lavanda.

Na unidade do Centro de Saúde de São Domingos, são produzidos mais de 20 tipos diferentes de ervas medicinais, desde alecrim, boldo, babosa e erva doce.

O uso das ervas medicinais pelos pacientes dos CS é orientado por profissionais que atuam na Farmácia Viva. “Por exemplo, se o paciente tem hipertensão e ele faz parte do grupo da Farmácia Viva, precisamos ter conhecimento de seu histórico de tratamento para ajudá-lo com maior cuidado da saúde e prevenção de agravos”, conta Ray Carvalho, apoiador técnico do Distrito de Saúde Sul.

“Temos apoiado as Farmácias Vivas em alguns centros de saúde. Os trabalhadores envolvidos são de diversas categorias e realizam uma variedade de ações com os pacientes. Uma delas é a Ciranda de Ervas, que é o estudo das plantas, a partir de curiosidades, efeitos e propriedades medicinais das ervas”, explica Ray.

As Farmácias vivas

O Programa Farmácias Vivas foi proposto a partir de diversas iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde desde 1990. No ano de 1993, foi criada a Comissão Interinstitucional e Multiprofissional de Desenvolvimento do Programa de Fitoterapia para a rede básica do município, que foi oficializada em 1994 pela Portaria n° 002/1994.