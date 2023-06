CSA ganha mais uma e segue invicto no Campeonato de Futebol Master de Holambra

O CSA venceu o Nacional na última sexta-feira, dia 23 de junho, por 2 a 1, e segue invicto no Campeonato de Futebol Master de Holambra. A equipe soma 3 vitórias e 1 empate. Já o Imigrantes goleou o Ajax por 5 a 1 e segue na vice-liderança do torneio, com 7 pontos (confira abaixo os resultados).

A 5ª rodada da competição acontece nesta sexta, dia 30, a partir das 19h, no Estádio Municipal Zeno Capato. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Quatro equipes disputam o título nesta edição. Os jogos ocorrem sempre no Municipal. O time campeão e o vice, assim como o artilheiro, a defesa menos vazada, o melhor jogador da competição e o destaque da final receberão troféus e medalhas. A decisão está prevista para acontecer no dia 14 de julho, às 19h30.

Confira os resultados da 4 ª rodada:

CSA 2 x 1 Nacional

Imigrantes 5 x 1 Ajax

Confira a tabela de jogos da 5ª rodada:

Sexta-feira, 30 de junho, às 19h: Nacional x Imigrantes (Estádio Municipal)

Sexta-feira, 30 de junho, às 20h30: Ajax x CSA (Estádio Municipal)