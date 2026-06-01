Artur Nogueira confirma participação no JOMI 2026 com delegação em diversas modalidades

Município será representado por atletas da melhor idade em competições individuais e coletivas durante os Jogos da Melhor Idade, em São João da Boa Vista

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, confirmou a participação do município no 28º Jogos da Melhor Idade (JOMI) – 4ª Região Esportiva, que acontece entre os dias 2 e 7 de junho, em São João da Boa Vista.

Considerado um dos principais eventos esportivos voltados à terceira idade no Estado de São Paulo, o JOMI reúne atletas de diversos municípios em disputas que promovem saúde, integração social, qualidade de vida e valorização do envelhecimento ativo.

A delegação nogueirense estará presente em diversas modalidades, tanto individuais quanto coletivas, nas categorias masculina e feminina. Entre elas estão atletismo, bocha, buraco, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da participação dos atletas que representam o município na competição. “Temos muito orgulho dos nossos atletas da melhor idade, que são exemplos de dedicação, disciplina e superação. O JOMI é uma oportunidade de promover saúde, integração e qualidade de vida, além de valorizar aqueles que tanto contribuíram para a construção da nossa cidade. Desejo uma excelente competição a toda a delegação nogueirense”, afirmou.

Entre os destaques da participação de Artur Nogueira estão as equipes de bocha, voleibol adaptado e truco, além dos representantes nas modalidades individuais, como atletismo, natação, damas, tênis de mesa e xadrez. O município também contará com atletas nas apresentações e competições de dança de salão.

Além da busca por bons resultados esportivos, a participação no JOMI proporciona momentos de convivência, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos sociais entre os participantes, reforçando a importância do esporte como ferramenta de promoção da saúde e do bem-estar.