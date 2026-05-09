Noite de sexta e madrugada de sábado têm perseguições, prisões e apreensões em cidades da região

Ações da Polícia Militar mobilizaram equipes em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Pedreira, Jaguariúna e Itapira entre a noite de sexta-feira (8) e a madrugada deste sábado (9)

A noite de sexta-feira (8) e a madrugada deste sábado (9) foram marcadas por uma série de ocorrências policiais em diferentes cidades da região, envolvendo tráfico de drogas, violência doméstica, captura de procurado pela Justiça e falsa identidade durante fiscalização de trânsito. As ações foram realizadas pela Polícia Militar em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Pedreira, Jaguariúna e Itapira.

Tráfico de drogas termina com prisão e apreensão de cocaína em Mogi Mirim

Durante patrulhamento em Mogi Mirim, policiais visualizaram dois suspeitos em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a aproximação das equipes, ambos fugiram para uma casa abandonada. Um dos indivíduos arremessou uma pochete durante a fuga e tentou escapar pulando muros e telhados.

Após acompanhamento, o suspeito foi localizado e abordado. Dentro da pochete dispensada foram encontrados 65 pinos de cocaína. Segundo a PM, o homem já possuía antecedentes por furto, receptação e tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Perseguição entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim termina com prisão por tráfico

Ainda na sexta-feira, equipes da Polícia Militar realizaram acompanhamento policial após o condutor de uma motocicleta desobedecer ordem de parada em Mogi Guaçu.

Durante a fuga, o passageiro da moto desceu do veículo e conseguiu escapar. O condutor seguiu pela Rodovia SP-340 em direção a Mogi Mirim, onde perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Ele tentou fugir para uma área de mata, mas acabou localizado pelos policiais. Com o suspeito foram encontrados entorpecentes. A ocorrência terminou com apreensão de drogas, dinheiro, celulares e da motocicleta utilizada na fuga.

Homem é preso por violência doméstica e desacato em Pedreira

Em Pedreira, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima apresentava ferimentos na cabeça e recebeu atendimento médico no Hospital Municipal.

Ao deixar a unidade hospitalar, os policiais localizaram um homem com as características informadas pela vítima chegando ao local em uma ambulância após ter sido agredido por populares.

Segundo a PM, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e comportamento agressivo, chegando a desacatar policiais e funcionários do hospital. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e desacato.

Procurado por estupro de vulnerável é capturado em Jaguariúna

Na madrugada deste sábado, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável em Jaguariúna.

Os policiais já tinham conhecimento do mandado de prisão em aberto e localizaram o indivíduo durante patrulhamento. Após abordagem e confirmação dos dados, ele foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Fiscalização em Itapira termina com ocorrência de falsa identidade

Em Itapira, durante fiscalização de trânsito, a Polícia Militar abordou um motorista que apresentou imagem de uma CNH em nome de outra pessoa.

Durante a verificação, os policiais descobriram que o veículo possuía registro de furto e que o condutor havia fornecido identidade falsa para evitar a descoberta de que sua CNH estava cassada.

O caso foi apresentado à Central de Polícia Judiciária, onde a verdadeira identidade do homem foi confirmada. O veículo foi recolhido e a ocorrência registrada como falsa identidade.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12