PM registra prisões por medida protetiva, furto e tráfico em ações na região

Ocorrências foram registradas entre sexta-feira, dia 15, e domingo, dia 17, em Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira

A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências entre sexta-feira, dia 15, e domingo, dia 17, envolvendo prisão por descumprimento de medida protetiva, captura de procurado pela Justiça, furto com invasão de residência e apreensão de drogas com adolescente na região.

Em Mogi Mirim, na tarde de sexta-feira, dia 15, os policiais atenderam uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva na Rodovia Elzio Mariotoni. No local, o homem foi encontrado e alegou que estava no endereço para realizar o pagamento de pensão, porém sem dinheiro e sem telefone celular.

Segundo a vítima, os dois já tiveram relacionamento e estavam separados, havendo medida protetiva em vigor. Ela informou ainda que o homem permaneceu em frente ao portão do condomínio tentando contato. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde ele permaneceu preso.

Também na sexta-feira, em Mogi Guaçu, durante patrulhamento no Jardim Itacolomi, policiais abordaram um homem que estava em uma praça e demonstrou atitude suspeita ao perceber a aproximação da equipe. Nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta criminal, foi constatado mandado de prisão por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias a cumprir. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

Ainda em Mogi Guaçu, no final da noite de sexta-feira, dia 15, policiais prenderam um homem no Jardim Suécia II por furto, invasão de domicílio e perseguição. Segundo a PM, ele invadiu a residência da ex-namorada e foi localizado em um dos quartos do imóvel.

A vítima informou que o suspeito já havia furtado outros objetos anteriormente e que já existia pedido de medida protetiva. Durante a abordagem, os policiais encontraram seis alianças douradas escondidas em uma meia dentro da roupa do homem. Uma televisão também já estava embrulhada em um lençol para ser levada.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso.

Já em Itapira, na madrugada de domingo, dia 17, policiais militares receberam denúncia de que um adolescente estaria traficando drogas no bairro Cubatão. O jovem, de 15 anos, foi localizado e abordado.

Segundo a PM, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém o adolescente confessou o tráfico e indicou onde havia escondido os entorpecentes. Os policiais localizaram 19 microtubos de cocaína escondidos em uma árvore e em um muro de uma residência abandonada.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. A droga foi apreendida e o adolescente foi liberado após o registro do ato infracional.

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