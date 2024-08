“Cultura a Gosto” agitou o Morro do Cristo com muitas atrações

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Pedreira, promoveu no último final de semana o evento “Cultura a Gosto”, no Complexo Turístico do Morro do Cristo com muitas atrações e entrada gratuita para a população.

Segundo informou a Secretária de Cultura e Economia Criativa, Carina Galvão, o “Cultura A Gosto”, foi preparado para agitar e aquecer os pedreirenses e visitantes com um evento para toda família, em um ambiente alegre e descontraído que também proporcionou oportunidades às pessoas de fazerem novas amizades. “Com certeza foi uma experiência única e inovadora, unindo arte e o melhor da gastronomia de rua com os novos sabores dos Foods Trucks”, ressaltou na ocasião a Secretária Municipal.

Foi um grande presente para a Cidade e aos visitantes, que com certeza cativou as pessoas que puderam viver bons momentos ao ar livre, com suas famílias.

No sábado, 17 de agosto, a programação teve início às 16 horas, com apresentação de Dança com academias e escolas convidadas, sendo: Cia Body & Dance, Studio de Dança Márcio Dias e Ophicina da Dança; 16h45 – Aula aberta de Ritmos com o Professor Robson Mano, coreógrafo da cantora Cláudia Leite; 18h30 – Música ao Vivo com a dupla sertaneja Mateus Calió e Gustavo Mosca.

O “Cultura a Gosto” teve sequência no domingo, dia 18, com o tradicional Festival de Pipas, das 8h às 12h; 16 horas – Apresentação de Dança com academias e escolas convidadas, sendo: Cia Body & Dance, Corpo e Artes; Studio de Dança Márcio Dias e Ophicina da Dança; 18h30 – Música ao Vivo com o cantor Diego Alone.

Nos últimos anos, desde que Pedreira foi guindada à categoria de Município de Interesse Turístico (MIT), o segmento do turismo recebeu inúmeros investimentos, pois representa desenvolvimento, gera empregos e renda. Por isso, tem merecido uma atenção especial da Administração, que visa o fortalecimento do Setor e consequentemente abrindo novas perspectivas a outros blocos produtivos locais. As obras introduzidas no Complexo do Morro do Cristo ajudaram a fomentar as mais variadas atividades. Foi um ousado projeto de revitalização com recursos de convênios assinados entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Esse trabalho trouxe melhorias na infraestrutura, além de novas opções para o lazer e entretenimento.