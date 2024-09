Cultura abre chamada pública para concurso de beleza negra e atração artística da Feira Afro-Cultural 2024

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro e também para bandas ou grupos interessados em participar da Feira Afro-Cultural 2024. Além disso, a Pasta também abriu chamada pública para profissionais que queiram coreografar a parte artística do evento. Os editais completos para o concurso, assim como para banda ou grupo e coreógrafos encontram-se no Diário Oficial do Munícipio a partir da página 7 pelo link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTQ4OTUw.

A programação da Feira Afro-Cultural 2024, que conta com a parceria da Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG), prevê apresentações de dança, Festival de Hip Hop e de Cultura Urbana (grafite, skate, DJs, batalha de rima, músicas autorais e oficina de pintura e de dança). O evento será realizado no dia 20 de novembro, feriado nacional do Dia da Consciência Negra, no Centro Cultural. A entrada é franca e o local contará com praça de alimentação e Feira de Artesanato e Economia Criativa. A Feira Afro-Cultural acontece no período das 10h às 19h e, na sequência, o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza.

O titular da Pasta, André Sastri, comentou que o objetivo principal do evento é a valorização da cultura africana, sendo ela uma gama de influências e heranças de povos que muito contribuíram para o enriquecimento da nação. “O intuito é despertar a sensibilização da população em geral para a valorização da cultura afrodescendente e resgatar os valores de dignidade humana ao combater o racismo estrutural”, disse.

Beleza

Mulheres e homens e interessados em participar do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro devem se inscrever até às 16h do dia 11 de outubro, uma sexta-feira, por meio de preenchimento de formulário online disponível pelo link https://bit.ly/4cOY3ir ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. O evento acontecerá no dia 20 de novembro, a partir das 19h, no Centro Cultural.

Música

A presente chamada visa selecionar uma banda e/ou grupo para participar da Feira Afro-Cultural. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período entre 19 de setembro e 11 de outubro de forma online pelo link https://bit.ly/Música_AfroCultural_Forms.

O elenco poderá ter, no máximo, sete componentes e o repertório deve ser baseado em músicas da cultura negra, como, por exemplo, blues, rhythm and blues, funk, soul music, black music, rap, samba rock, jongo, maracatu, choro, axé, samba, entre outros. O início da apresentação está agendado para às 16h do dia 20 de novembro, no Centro Cultural.

Cada músico receberá a título de ajuda de custo para transporte e alimentação o valor de R$ 250,00, mediante a apresentação obrigatória de recibo simples. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias e serão depositados em conta do próprio músico/cantor selecionado. Não serão realizados pagamentos de ajuda de custo na conta de terceiros.

Coreografia

O credenciamento e seleção de profissional interessado em coreografar o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro 2024 será feito entre 17 de setembro e 7 de outubro até às 16h por meio de preenchimento de formulário online disponível pelo link: https://tinyurl.com/57rcmwj9.

Será selecionado um profissional que irá desenvolver a coreografia e realizar os ensaios com os participantes do evento. Os ensaios ocorrerão nas datas de 19 e 26 de outubro e 9 e 16 de novembro.