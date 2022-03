Cultura abre chamamento público para eventos do Canta Guaçu e Dança Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou o processo de chamamento público para artistas e grupos artísticos interessados em participar das apresentações de música e de dança do Canta Guaçu e Dança Guaçu. Os eventos fazem parte das comemorações de aniversário de Mogi Guaçu, que no dia 9 de abril completará 145 anos de emancipação político-administrativa.

O Canta Guaçu é direcionado para musicistas e vocalistas interessados em participar do evento, que acontecerá no dia 6 de abril, a partir das 19h30, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 27 de março por meio de formulário disponível no link https://bit.ly/inscricaocantaguacu22. Cada inscrição deverá conter um histórico e um vídeo que destaque uma apresentação do artista.

É importante destacar que serão duas modalidades de inscrições. A primeira é para até oito instrumentistas – um baterista, um guitarrista, um violonista, um percussionista, três sopros e um tecladista. A segunda é para 10 instrumentistas, incluindo um vocalista. Nesta edição, o tema será Músicas de Novelas dos anos 1980 a 2000. O regulamento completo pode ser acessado no link https://bit.ly/regulamentocantaguacu22.

Dança Guaçu

O projeto Dança Guaçu está com inscrições abertas até o dia 31 de março. Os grupos selecionados participarão de evento nos dias 7 e 8 de abril, no Teatro Tupec, no Centro Cultural.

As inscrições devem ser realizadas com preenchimento de formulário disponível no link https://bit.ly/dancaguacu22. Cada inscrição deverá conter um histórico e um vídeo com apresentação do grupo. O regulamento completo pode ser acessado por meio do link https://bit.ly/regulamentodancaguacu22.