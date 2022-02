Cultura abre inscrições para a 2ª Edição do Concurso Fotográfico 2022

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio do Centro Cultural de Preservação da Memória Histórica de Cosmópolis “Alcides Frungilo”, abre inscrições para a 2ª Edição do Concurso Fotográfico 2022.

O concurso é uma realização da Prefeitura com apoio das Secretarias Municipais de Governo e Comunicação e Cultura.

O objetivo da competição é utilizar a fotografia como ferramenta propulsora de cultura, incentivando o participante a valorizar e registrar um novo olhar sobre o município.

O tema do concurso é “FelizCidade é…” com a finalidade de reunir olhares, valores e significados que transmitem a felicidade que é viver em Cosmópolis para cada cidadão, por meio de registros fotográficos. Expor memórias afetivas, pessoas e/ou lugares que marcam a história e a trajetória do município.

O concurso é aberto a fotógrafos profissionais e amadores acima de 16 anos e as fotos devem ser tiradas somente no município de Cosmópolis.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo e-mail concursofotografico2022@gmail.com até o dia 18 de abril de 2022.

As três melhores fotos receberão premiação, sendo classificadas como:

1º Colocado: Prêmio R$ 500 + Troféu + Certificado

2º Colocado: Prêmio R$ 300 + Troféu + Certificado

3º Colocado: Prêmio R$ 150 + Troféu + Certificado

Serão escolhidas, além dos 3 vencedores, mais 09 imagens

premiadas com menção honrosa. Juntas, as 12 imagens irão compor o calendário 2023.

Acesse o edital completo no link https://bit.ly/3H5IL9a