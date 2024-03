Cultura abre inscrições para aulas gratuitas de Viola Caipira

A Prefeitura de Holambra abre na próxima segunda-feira, dia 4 de março, as inscrições para aulas gratuitas de viola caipira. As matrículas devem ser feitas no Departamento Municipal de Turismo e Cultura, que fica no Paço Municipal, das 9h às 16h30. É necessário apresentar Cartão Cidadão, comprovante de residência e, no caso de crianças, comprovante de matrícula em escola da cidade.

De acordo com a diretora da pasta, Alessandra Caratti, podem participar holambrenses a partir de 9 anos. As atividades serão realizadas na Biblioteca Municipal e no Teatro Municipal nos períodos da manhã, tarde e noite para turmas iniciantes e avançadas (confira cronograma de dias e horários abaixo). As aulas serão conduzidas pelo novo maestro da Orquestra de Viola Caipira de Holambra, Lucas Campaci.

“A viola tem um belo som e as canções retratam o homem do campo, a natureza e os animais”, explicou o professor e maestro. “Ter o contato com essa arte faz com que o aluno entenda melhor sua origem e saiba equilibrar a modernidade e a era digital e suas tradições culturais. As aulas também têm um poder cognitivo e educativo muito importante”.

Campaci toca viola há mais de 15 anos. É arranjador, produtor musical, sonoplasta e já se apresentou em programas de TV, em diversas emissoras de televisão, ao lado de grandes nomes da música caipira como Tinoco, Inezita Barroso, Mazinho Quevedo e Pena Branca. É violeiro do Grupo Violado, Trio Caipira e 3 Ases.

A Orquestra de Viola Caipira de Holambra

Criada em março de 2015, a Orquestra de Viola Caipira de Holambra já é patrimônio cultural do município e grande orgulho para toda a população. O grupo, de 20 integrantes, realiza ensaios semanalmente e contabiliza mais de 100 apresentações por toda a região.

Confira dias e horários das aulas:

Segundas-feiras: 9h às 10h, 10h às 11h, 13h às 14h, 14h05 às 15h05, 15h10 às 16h10 e 16h15 às 17h15. 18h30 às 22h, ensaio da Orquestra.