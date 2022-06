Cultura abre inscrições para o 37º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu

Estão abertas as inscrições para o 37º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Biblioteca Municipal João XXIII. A inscrição implicará na aceitação do regulamento disponível para consulta pelo link https://bit.ly/concursopoesia22.

Os poetas e poetisas podem inscrever até duas obras inéditas, que podem ser enviadas para o e-mail sc-biblioteca@mogiguacu.sp.gov.br ou entregues presencialmente com os textos impressos dentro de envelopes na sede da biblioteca, no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2651, Jardim Camargo. As inscrições terminam no dia 9 de setembro.

Os trabalhos deverão ser identificados com o pseudônimo do autor, o título da obra e enviados juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida. A Secretaria Municipal de Cultura e a Biblioteca Municipal João XXIII não se responsabilizam por falhas técnicas ou atrasos na entrega da correspondência. O concurso será dividido em três categorias: adulto local e outras cidades para pessoas com idade acima de 18 anos, juvenil local e outras cidades (13 a 17 anos) e infantil local e outras cidades (até 12 anos).

A organização formará uma comissão julgadora que selecionará seis poesias de cada categoria. A decisão será irrevogável. Os trabalhos que não forem selecionados não serão devolvidos. A premiação do 37º Concurso de Poesia de Mogi Guaçu acontecerá no dia 4 de novembro, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. Outras informações pelo telefone (19) 3811.8670.

“Promovemos este concurso anualmente fazendo do evento um intercâmbio cultural das letras em todo território nacional, descobrindo e divulgando poetas e poesias”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.