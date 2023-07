Cultura abre inscrições para o XXXVIII Festival de Teatro do Estudante Guaçuano

A Secretaria Municipal de Cultura publicou edital para o cadastramento de escolas de Mogi Guaçu interessadas em participar do XXXVIII Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (FETEG). A inscrição é gratuita e pode ser feita presencialmente até o dia 24 de agosto, das 8h às 16h, no Centro Cultural, sede da Secretaria de Cultura, ou por meio do formulário online disponível no link https://bit.ly/Formulário_FETEG-2023 até às 16h do dia 24 de agosto. O edital completo está disponível no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzgxNTI4, a partir da página 3.

Devem se inscrever grupos teatrais que representem escolas municipais, estaduais e particulares da cidade do ensino fundamental, médio, técnico, superior e de cursos livres e profissionalizantes. Além de escolas que ofereçam aulas de teatro, com comprovação das aulas ministradas, na categoria livre. O cadastramento deve ser realizado pelo professor ou responsável pelo grupo teatral de cada escola, que precisa ter no mínimo 18 anos.

A realização do Festival, organizado pela Secretaria de Cultura, acontecerá entre os dias 2 e 31 de outubro, no Teatro Tupec, do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, n° 2651, no Jardim Camargo. Os dias reservados para o evento serão sorteados e anunciados no dia 13 de setembro, às 14h na sala de vídeo do Centro Cultural, com a presença de representantes de cada grupo.

O festival tem como seus objetivos, sensibilizar ao público da importância do teatro como forma de expressão para explicar o mundo cotidiano, difundir a arte teatral, utilizar o teatro como forma de conscientização e reflexão, incentivar a formação de grupos de teatro infantil e proporcionar à população momentos de lazer, cultura e entretenimento.

As escolas serão divididas nas seguintes categorias: infanto juvenil (escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio), adulto (escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio), infanto juvenil/adulto (escola particular de ensino fundamental e médio) e a livre (instituições de cursos livres, técnicos e/ou profissionalizantes).

É obrigatório que o elenco seja formado por alunos matriculados e representantes da escola, com comprovação de atestado de matrícula com carimbo e assinatura do diretor da instituição de ensino.

Uma premiação para eleger as melhores apresentações será realizada no dia 28 de outubro, às 19h no Teatro Tupec. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: sccontato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811-8650.