Cultura abre inscrições para oficinas em diversos bairros da cidade

Crédito: Divulgação

São 370 vagas para cursos gratuitos nas modalidades samba de bumbo, circo, fotografia, dança, teatro, música, capoeira, leitura e literatura

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abre a partir desta sexta-feira, 15 de março, até 30 de março, as inscrições para cursos gratuitos nas modalidades de samba de bumbo, circo, fotografia, dança, teatro, música, capoeira, leitura e literatura. Nesta edição do programa, são oferecidas mais de 370 vagas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, artistas, professores, coletivos e grupos. As oficinas ocuparão 12 espaços públicos de diversos bairros de Campinas.

“Quem tem criança em casa sempre tem vontade de colocar os filhos em um curso de violão, de dança, de desenho, etc. Mesmo para adultos, sempre há vontade de participar de uma atividade cultural de música ou de dança”, destaca o diretor de Cultura, Gabriel Rapassi.

Por isso, segundo ele, a Secretaria irá disponibilizar, até o final do ano, 1.000 vagas desses cursos em todas as regiões da cidade, para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de atividade gratuita. “Com certeza, no final do ano, a gente terá um monte de trabalho para mostrar às pessoas que participaram desses cursos gratuitos da Secretaria de Cultura e Turismo”, complementa.

Como fazer

O credenciamento deve ser feito no Portal da Cultura na aba editais no link https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/2023-inscricoes-oficinas-do-edital-credenciamento-no-0012023-propostas-oficinas-culturais-2o-periodo

Cursos, locais, horários e datas

1- Nome da Oficina: Memória e Vivências com o Samba de Bumbo Campineiro

Período: 16/04 a 16/10

Dia da semana: Terça-feira

Horário: 14:30 às 18:30

Quantidade de Vagas: 25

Público Alvo ou faixa etária: livre para todos os públicos

Território: APG Campo Grande

Local da Oficina: CEU – Mestre Alceu

Endereço: R. Lasar Segal, 110 – Jardim Florence

Duração da Oficina: 6 meses

Nome do responsável/professora: Poli Sales

Área Cultural: patrimônio e memória

2 – Nome da Oficina: Iniciação ao malabarismo e construção artesanal de aparelhos de malabares com materiais alternativos-recicláveis

Período da oficina: 23/04 a 24/09

Dia da semana: Terça feira

Horário:

08:30 às 10:30 – turma 1

13:30 às 15:30 – turma 2

Quantidade de Vagas: 12 participantes por turma totalizando 24 vagas

Duração da Oficina: 6 meses

Público Alvo ou faixa etária: Crianças e pré-adolescentes

Território: APG Barão Geraldo

Local da Oficina: NAS – Núcleo de Ação Assistencial

Endereço: Rua Nossa Senhora da Assunção, 1151 – Real Parque

Nome do responsável/professor: Daniel Lopes

Área Cultural: artes-circo

3 – Nome da Oficina: Sensibilização do Olhar

Período da oficina: 01/04 à 17/06

Dia da semana: segunda-feira

Horário:

10h às 11h – turma 1

12h às 13h – turma 2

Quantidade de Vagas: 10 vagas por turma, totalizando 20

Público Alvo ou faixa etária: alunos do 4º e 5º anos

Território: APG Nova Europa

Local da Oficina: EMEF EJA – Professor Francisco Ponzio

Endereço: R. da Abolição, 3282 – Vila Santa Odila

Duração da Oficina: 3 meses

Nome do responsável/professora: Juliana Engler

Área Cultural: artes-fotografia

4- Nome da Oficina: Quem Dança é Mais Feliz 50+

Período da oficina: 01/04 a 30/09/2024

Dia da semana: Segunda e quarta

Horário: 8 às 10h

Quantidade de Vagas: 50

Público Alvo ou faixa etária: Moradores do bairro São Marcos com 50 anos ou mais

Território: APG Amarais

Local da Oficina: Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa

Endereço: R. Vicente Palombo, 34 – Jardim Campineiro

Duração da Oficina: 6 meses

Nome do responsável/professor: Clecio de Souza Carvalho

Área Cultural: artes-dança

5 – Nome da Oficina: Teatro no Bentão

Período da oficina: 01 de abril a 09 de outubro

Dia da semana: segunda e quarta

Horário: 16h às 18h

Quantidade de Vagas: 30

Público Alvo ou faixa etária: 14 anos em diante (alunos matutino, integral e noturno)

Território: APG Centro

Local da Oficina: ETEC – Bento Quirino

Endereço: Av. Orosimbo Maia, 2600 – Cambuí, Campinas

Duração da Oficina: 6 meses

Nome do responsável/professora: Laura Argento

Área Cultural: artes-teatro

6 – Nome da Oficina: Iniciação Teatral para Crianças de 07 a 10 Anos

Período da oficina:

15 de abril a 01 de julho – turma 1

17 de abril a 03 de julho – turma 2

Dia da semana:

Turma: toda quarta

Horário:

Turma 1: 14h30 às 16h

Turma 2: 16h às 17h30

Quantidade de Vagas: 20 crianças por turma, totalizando 40

Público Alvo ou faixa etária: Crianças de 7 a 10 anos

Território: APG Barão Geraldo

Local da Oficina: EJA – Dulce Bento Nascimento

Endereço: Rua Aldo Grigol, 356 – Guará

Duração da Oficina: 3 meses

Nome do responsável/professora: Juliana Calligaris

Área Cultural: artes- teatro

7 – Nome da Oficina: Batucada no Quilombo

Período da oficina: 14/04/2024 a 29/09/2024

Dia da semana: domingo

Horário: 14h às 18h

Quantidade de Vagas: 20

Público Alvo ou faixa etária: a partir de 8 anos

Território: APG São José

Local da Oficina: Associação Quilombo Urbano Iris de Jesus

Endereço: Rua Manoel Bombatti, 287

Duração da Oficina: 6 meses

Nome do responsável/professora: Shey

Área Cultural: culturas tradicionais e/ou populares;

8 – Nome da Oficina: Semeando músicas

Período da oficina: 04/04/2024 a 26/09/2024

Dia da semana: Quinta-feira

Horário: 18h as 21h

Quantidade de Vagas: 25 pessoas

Público Alvo ou faixa etária: a partir de 8 anos

Território: APG Nova Aparecida

Local da Oficina: Espaço Cultural Maria Monteiro

Endereço: R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n – Conj. Hab. Padre Anchieta

Duração da Oficina: 6 meses

Nome do responsável/professor: AMILCAR pai (Miró) –

Área Cultural: artes – música

9 – Nome da Oficina: Capoeira, saberes populares tradicionais

Período da oficina: 02 de Abril a 1 de Outubro de 2024

Dia da semana: Terças e sextas

Horário: 11:30 às 13:30

Quantidade de Vagas: 50 vagas

Público Alvo ou faixa etária: Estudantes da unidade (14 à 18 anos); funcionários; professores (sem limite de idade)

Território: APG Barão Geraldo

Local da Oficina: ETECAP – Escola Técnica Conselheiro Antônio Prado.

Endereço: Av. Cônego Antônio Roccato, s/n – Jardim Santa Monica, Campinas

Duração da Oficina: 6 meses

Nome do responsável/professor: Mestre Bill –

Área Cultural: culturas tradicionais e/ou populares;

10 – Nome da Oficina: Despertando um pianista/tecladista

Período da oficina: 15 de abril a 01 de julho de 2024

Dia da semana: segunda-feira

Horário:

10h às 12h – turma 1

13h às 15h – turma 2

Quantidade de Vagas: 06 por turma, totalizando 12

Público Alvo ou faixa etária: A partir dos 11 anos de idade totalmente leigos no piano/teclado

Território: APG Amarais

Local da Oficina: Biblioteca do Bonfim

Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, s/n. Praça da Ópera Salvador Rosa – Bonfim

Duração da Oficina: 3 meses

Nome do responsável/professora: Nana Kemy

Área Cultural: artes – música

11 – Nome da Oficina: Teatro e Literatura

Período da oficina: 15/04 a 15/10

Dia da semana: quinta-feira

Horário:

9h às 11h – turma 1

13h às 15h – turma 2

Quantidade de Vagas: 20 por turma, totalizando 40

Público Alvo ou faixa etária: acima de 50 anos

Território: APG Garcia

Local da Oficina: Sia Santa

Endereço: Rua Sebastião Paulino dos Santos, 32 Parque Sta Bárbara

Nome do responsável/professora: Ruth Elizabet da Silva

Área Cultural: leitura e literatura

12 – Nome da Oficina: Pensando, Brincando, Criando

Período da oficina: 15/04 a 23/09/2024

Dia da semana: segunda-feira

Horário:

12h às 14h30 – turma 1

14h30 às 17h – turma 2

Quantidade de Vagas: 20 por turma, totalizando 40

Público Alvo ou faixa etária: acima de 13 anos

Território: APG Ouro Verde

Local da Oficina: CRAS Nelson Mandela

Endereço: Rua Carmem de Angelis Nicoletti – DIC V

Duração da Oficina: 6 meses

Nome do responsável/professor: Silvio Leme

Área Cultural: artes – teatro