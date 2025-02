Cultura abre no dia 6 inscrições para aulas gratuitas de Viola Caipira

A Prefeitura de Holambra abre na quinta-feira, dia 6 de março, as inscrições para aulas gratuitas de viola caipira. As matrículas devem ser feitas no Departamento Municipal de Turismo e Cultura, que fica no Paço Municipal, ou na Biblioteca Municipal das 9h às 16h. É necessário apresentar Cartão Cidadão e documento oficial com foto.

De acordo com a diretora da pasta, Alessandra Caratti, podem participar holambrenses a partir de 7 anos. As atividades serão realizadas na Biblioteca Municipal a partir de 24 de março (confira cronograma de dias e horários abaixo). As aulas serão conduzidas pelo maestro da Orquestra de Viola Caipira de Holambra, Lucas Campaci.

“Crianças e adultos holambrenses terão a oportunidade de aprender a tocar esse belo instrumento”, disse a diretora. “Quem já tem conhecimento pode participar dos ensaios de nossa querida Orquestra. Todos são muito bem-vindos.”

A Orquestra de Viola Caipira de Holambra

Criada em março de 2015, a Orquestra de Viola Caipira de Holambra já é patrimônio cultural do município e grande orgulho para toda a população. O grupo, de 20 integrantes, realiza ensaios semanalmente e contabiliza mais de 100 apresentações por toda a região.

Confira dias e horários das aulas:

Crianças de 7 a 14 anos

Segundas-feiras: 17h30 às 18h30

A partir de 15 anos

Segundas-feiras: 18h30 às 19h30

Adultos e crianças

Quintas-feiras: 18h30 às 19h30

Ensaio da Orquestra de Viola Caipira

Segunda- feira 19h30 às 22h