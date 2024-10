CULTURA DE JAGUARIÚNA REALIZA HOJE À NOITE AUDIÊNCIA PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA SOBRE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura e em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, realiza hoje Audiência Pública de Cultura – Extraordinária, que acontecerá na Fazenda da Barra, às 19h.

O tema central da audiência será a discussão sobre os recursos provenientes da Lei Aldir Blanc, destinada ao fomento e fortalecimento do setor cultural no município. A participação de toda a comunidade cultural é essencial para garantir que os recursos sejam direcionados de forma justa e eficaz, atendendo às necessidades dos profissionais que atuam no setor.

A Audiência Pública é aberta a todos os cidadãos interessados em contribuir para o desenvolvimento cultural de Jaguariúna.