Cultura de Mogi Guaçu recebe troféu Juntos pela Cultura, do Governo do Estado

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu recebeu na última terça-feira, 13 de julho, o troféu Juntos pela Cultura, oferecido pelo Governo do Estado e entregue diretamente pelas mãos do governador João Dória durante cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.

O evento teve por objetivo enaltecer as cidades paulistas que foram contempladas para participarem de pelo menos um dos projetos do Programa Juntos Pela Cultura – no caso de Mogi Guaçu, o projeto “Mais Gestão SP: Capacitação em Economia Criativa para Municípios”.

De acordo com o secretário da pasta, André Sastri, o programa auxilia as cidades no fomento e difusão cultural, unindo Estado, Prefeituras e segmentos artísticos para desenvolver a arte e a economia criativa em todas as regiões de São Paulo.

“O curso consiste num conjunto de atividades formativas que visam auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas para a economia criativa, com foco na organização e articulação de uma rede estadual de gestores públicos do setor cultural”, conta. “De um total de 853 projetos selecionados, 524 foram apresentados por 161 prefeituras e 329 por produtores culturais. Ao todo, serão beneficiados 9,9 mil artistas este ano”.

Em 2021, o programa realizou 12 chamadas públicas, sendo sete para munícipios, quatro para artistas e uma para organizações – todos eles voltados à realização de ações culturais com transmissão gratuita para o público por meio da plataforma #culturaemcasa. O valor destinado ao Juntos pela Cultura, em todo o Estado, é de R$ 10,6 milhões, 45% a mais em relação ao investimento do ano passado.

“Ficamos muito felizes por termos sido contemplados. Essa ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é muito importante no sentido de valorização e investimento na cultura”, destacou o secretário. “Merece menção também, e nosso reconhecimento, a organização social guaçuana Voo de Liberdade, que também foi contemplada pelo programa dentro do âmbito do projeto Mais Orgulho”.