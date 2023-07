CULTURA DIVULGA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE FÉRIAS DE JAGUARIÚNA DE 18 A 28 DE JULHO

Quem ainda não curtiu ou já está aproveitando o Festival de Férias de Jaguariúna vai ter mais motivos para não perder a programação recheada de atrações e eventos gratuitos. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Jaguariúna divulgou a programação da segunda quinzena de julho, com opções de entretenimento e lazer para todos os gostos e idades.

Na terça-feira, dia 18, vai ter oficina de escrita, às 19h, no Boulevard do Centro Cultural. Na quarta (19), é dia de cinema, com a exibição do filme “Red: crescer é uma fera”, às 19h, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Na quinta, dia 20, haverá contação de história, às 14h, na Biblioteca Municipal. Às 19h, o Teatro Municipal vai exibir o filme “Mamma Mia 2 – Lá Vamos Nós de Novo!”.

Na sexta, dia 21, haverá o Projeto Férias Escola das Artes, às 14h, no Parque Santa Maria, e a apresentação da peça “O Despertar da Primavera”, às 19h30, no Teatro Municipal. Os ingressos devem ser retirados no teatro com uma hora de antecedência.

Confira abaixo a programação completa.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE FÉRIAS

17 A 30 DE JULHO

18/07/2023

Evento: Oficina de Escrita Horário: 19h

Local: Boulevard do Centro Cultural

19/07/2023

Evento: Filme Horário: 19h

Local: Teatro Municipal

Filme: Red: Crescer É uma fera

20/07/2023

Evento: Contação de História

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal

Evento: Filme

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal

Filme: Mamma Mia 2 – Lá Vamos Nós de Novo!

21/07/2023

Evento: Projeto férias Escola das Artes

Horário: 14h

Local: Parque Santa Maria

Limite 40 crianças. Idade de 7 a 15 anos

Inscrição: cultura@jaguariuna.sp.gov.br

Obs: Enviar no assunto: Inscrição projeto férias, nome completo e data da participação.

Evento: Peça no Teatro

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal

Peça: O Despertar da Primavera

Obs: Retirada de ingressos 1h antes do início.

22/07/2023

Evento: Show com balões

Horário: a partir das 14h

Local: Boulevard do Centro Cultural

Evento: Show de balões

Evento: Teatro nos Bairros

Horário: 10h

Local: Bairro Primavera

Peça: Os Saltimbancos

Evento: Peça Teatro Horário: 16h

Local: Teatro Municipal

Peça: A Cigarra, a formiga e a tal Joaninha

Obs: Retirada de ingressos 1h antes do início.

25/07/2023

Evento: Oficina de Escrita

Horário: 19h

Local: Parque dos Lagos

26/07/2023

Evento: Filme Horário: 19h

Local: Teatro Municipal

Filme: Pluft, o Fantasminha

Evento: Contação de História

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal

Evento: Filme

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal Filme: Velozes e Furiosos 9

28/07/2023

Evento: Projeto férias Escola das Artes

Horário: 14h

Local: Parque Santa Maria

Limite 40 crianças. Idade de 7 a 15 anos Inscrição: cultura@jaguariuna.sp.gov.br

Obs: Enviar no assunto: Inscrição projeto férias, nome completo e data da participação.