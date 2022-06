CULTURA DIVULGA TRAJETO DA CAVALARIA ANTONIANA

Está chegando o dia da tradicional Cavalaria Antoniana de Jaguariúna. É neste domingo, dia 12, e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, orienta a população sobre o trajeto que a cavalaria percorrerá em um caminho de muita fé. A concentração acontecerá às 9h30 atrás do Parque dos Lagos e a saída será às 10h com destino à igreja Nossa Senhora Aparecida, no Guedes.

Com o apoio das secretarias de secretaria de Segurança Pública e de Mobilidade Urbana, a Cavalaria percorrerá 4km, passando pela Fazenda da Barra, Estação de Guedes e outros pontos importantes da cidade.

A expectativa é que a população percorra o trajeto em aproximadamente duas horas.

Por conta do evento, as seguintes ruas serão parcialmente interditadas a partir das 7h até o fim da Cavalaria: rua Maranhão, rua Mariana Catão, rua Alexandre Marion, rua Manoel Caiado, rua Artur Venturine, rua Braz Pinto Catão, rua Servilho Dalbo, rua Pacifico Moneda, rua Wenceslau Rischter e rua Governador André Montor.

Já as ruas Angelo Siste, Valdomiro Rovaron e a rua Souza serão totalmente interditadas no mesmo período.

A orientação é para que os motoristas evitem os locais por onde a Cavalaria passará para que não haja congestionamento.

Assim que todos chegarem ao destino final, na igreja de Nossa Senhora Aparecida, o padre Carlos dará a benção aos participantes, será distribuído pães e haverá apresentação da Orquestra dos Violeiros de Jaguary e da dupla sertaneja Ênio e Frederico.

Além disso, a população também poderá se deliciar com comidas típicas e o pão de Santo Antônio que serão vendidos no local.

O evento é gratuito e para participar não é preciso se inscrever antecipadamente.