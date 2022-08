Cultura inicia inscrições para o 37º Feteg

Estão abertas as inscrições para o 37º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg). Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o festival ocorrerá no período de 3 a 29 de outubro, no Teatro Tupec, no Centro Cultural. O credenciamento é gratuito e deve ser realizado até dia 30 de agosto somente por um professor ou pessoa responsável pelo grupo teatral de cada escola. Mais informações basta acessar o link https://bit.ly/3ORQZ8L, para saber sobre o edital completo.

As escolas interessadas em participar podem fazer as inscrições das 8h às 11h e das 13h às 16h na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, ou por meio do formulário online no link https://bit.ly/feteg2022. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado.

O Feteg é uma realização do Secretaria Municipal de Cultura e tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do teatro como forma de expressão para explicar o mundo cotidiano e difundir a arte teatral como veículo para a busca da identidade cultural. “Utilizando o teatro como forma de conscientização e reflexão e incentivando a formação e expansão de grupos de teatro estudantil, nós podemos proporcionar para a população momentos de lazer, cultura e entretenimento”, disse o secretário da pasta, André Sastri.

Só poderão se inscrever grupos que representem escolas estaduais, municipais ou particulares de Mogi Guaçu dos ensinos fundamental e médio, de nível técnico, superior e escolas que ofereçam aulas regulares de teatro com comprovação da mesma, desde que não possuam nenhum tipo de vínculo ou convênio direto com a Secretaria Municipal de Cultura. O Feteg será dividido em duas categorias: infanto-juvenil e adulta.

É obrigatório que todo o elenco seja composto por alunos devidamente matriculados e sejam da mesma escola, sendo necessária a comprovação por meio de atestado de matrícula. “Neste ano, em caráter extraordinário por causa da pandemia da Covid-19 será autorizada a participação de ex-alunos com um limite de até 50% do elenco com a devida comprovação de veracidade emitida pela unidade escolar. O estabelecimento de ensino também poderá ser representado por até dois espetáculos no festival”, comentou Sastri.

Os dias do espetáculo serão reservados para o evento por meio de sorteio que acontecerá no dia 12 de setembro, uma segunda-feira, às 14h. na sala de vídeo Maria Célia Stábile, no Centro Cultural, com a presença de representantes dos grupos. Havendo ausência, caberá ao grupo acatar a data sorteada. “Os grupos poderão decidir em caráter consensual pela troca de datas, não havendo necessariamente separação entre os dias da categoria infanto-juvenil e adulta”, explicou.

É importante destacar que todas as despesas necessárias para a montagem das peças e transporte ficarão a cargo da escola, devendo a mesma retirar o material do local de realização do festival após a apresentação. O julgamento dos grupos será feito por pessoas do meio artístico-cultural por meio de chamada pública de credenciamento pela Secretaria Municipal de Cultura.

Todos os grupos inscritos receberão certificados de participação e os grupos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares das categorias infanto-juvenil e adulta troféus, assim como os indicados aos prêmios de melhor atriz, ator e direção.