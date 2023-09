Cultura promove Escuta sobre o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC)

Crédito: Divulgação

Proposta é ouvir a população sobre dúvidas e sugestões para a próxima edição do Fundo. Formulário online está disponível

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza a partir desta terça-feira, 26 de setembro, formulários online de “Escuta sobre o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC)”. A proposta é ouvir a população – dúvidas e sugestões – sobre o processo de inscrição para o FICC, que teve uma edição em 2022 e terá outra ainda neste ano.

Para participar da Escuta é preciso preencher o formulário disponível no link https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais/2023-escuta-sobre-o-ficc-fundo-investimentos-culturais-campinas. O prazo para participar é até 7 de outubro.

A proposta da consulta partiu do Grupo de Trabalho do FICC, formado por servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e por conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas. O GT está atualizando o edital do Fundo para lançamento ainda em 2023 e querem ouvir da população “o que houve de dificuldades durante a inscrição do Fundo em 2022, realizada no fim do ano passado”.

No final de março e início de abril, saiu o resultado do edital FICC – Fundo de Investimentos Culturais de Campinas 2022-2023. Foram 95 projetos aprovados que geram impacto em aproximadamente 1.200 pessoas, que fazem parte da ficha técnica dos projetos. A população também se beneficia, já que o município receberá cerca de 300 eventos em contrapartidas.

O FICC faz parte do Programa de Ativação Econômica e Social (PAES), como um esforço integrado da Prefeitura para uma área em que todos os investimentos públicos se multiplicam e se desdobram em resultados econômicos, culturais e sociais.

Para esclarecimentos e dúvidas entre em contato por e-mail editais.cultura@campinas.sp.gov.br.

Serviço:

Escuta sobre o FICC

Data: 26/9 (terça-feira) a 7 de outubro (sábado)

Formulários disponíveis: https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais/2023-escuta-sobre-o-ficc-fundo-investimentos-culturais-campinas