Cultura Rock celebra aniversário de Artur Nogueira com edição especial

Bandas Freekend e You Groove sobem ao palco do Artur Fest nesta quinta-feira (11), a partir das 20h, na Lagoa dos Pássaros

O Cultura Rock deste mês será mais do que especial. O evento comemora os 75 anos de Artur Nogueira, e acontece nesta quinta-feira (11), a partir das 20h, na Lagoa dos Pássaros.

Esta edição integra o tradicional Artur Fest, e o público terá a oportunidade de prestigiar o bom e velho Rock and Roll com as bandas Freekend e You Groove.

O prefeito Lucas Sia convida a população nogueirense. “Esse é um evento tradicional na cidade, que a cada mês, reúne bandas de rock de toda a região para celebrar a cultura e a música. Em abril será ainda mais especial”, destacou Sia.

Desenvolvido por um grupo de amigos, o Cultura Rock acontece na segunda quinta-feira de cada mês e é apoiado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. Este ano, integra o Artur Fest, tradicional festival de shows que acontece até o dia 14 de abril.

FREEKEND

A banda Freekend toca do Rock clássico ao moderno, além de grandes hinos do Rock progressivo e PopRock.

É formada por um quarteto de jovens de Artur Nogueira. Adrian de Sá no vocal, Vinícius Pilon na guitarra, Lucas Corrêa no baixo e Danny Criss na bateria e backvocals.

YOU GROOVE

A banda You Groove surgiu de uma união de amigos músicos de longa data e com uma paixão em comum – o Blues e seus derivados, Rhythm and blues, soul e funk.

É formada por músicos experientes da região de Campinas, com o formato de vocais, guitarra, baixo, bateria, saxofone e teclados.

O repertório é composto por clássicos do Rhythm and Blues & Soul, temperados com jazz e rock n roll. Uma viagem ao mundo da música com os clássicos de Wilson Picket, BB King, Eric Clapton, Buddy Guy, Blues Brothers, James Brown, Marvin Gaye, Areta Franklin,Stive Wonder.

Um show contagiante, com energia e interação com o público e a apresentação de um repertório repleto de clássicos da boa música.

75 ANOS: CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

10/04 – Quarta-feira

Ato cívico

Horário: 8h

Local: Praça do Coreto

10/04 – Quarta feira

Artur Fest: Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Elton John Cover

Horário: A partir das 19h

Local: Lagoa dos Pássaros

11/04 – Quinta-feira

Artur Fest: Cultura Rock Especial Aniversário de Artur Nogueira

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

12/04 – Sexta-feira

Artur Fest: Shows musicais – Banda Maria Lua

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

13/04 -Sábado

Artur Fest: Shows musicais

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Passeio ciclístico

Horário: A partir das 8h

Local: Lagoa dos Pássaros

14/04 – Domingo

Artur Fest: Shows musicais – Turma do Pagode

Horário: A partir das 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

19/04 a 21/04 – Sexta-feira a domingo

Encontro Nacional de Motociclistas (Liberdade Motoclube)

Local: Balneário Municipal

26/04 – Sexta-feira

Artur Nogueira Street Fest: Baile do Manzano

Horário: A partir das 20h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Artur Nogueira Street Fest: Festival de grafite, shows musicais, apresentação de dança, batalha de rima e Banda Confisco (cover do Charlie Brown Jr)

Horário: A partir das 10h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

28/04 – Domingo

Artur Nogueira Street Fest: Campeonato de Skate

Horário: 9h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

Artur Nogueira Street Fest: Shows Musicais

Horário: A partir das 17h

Local: Pista de Skate Hugo Carlstron

27/04 – Sábado

Miss Artur Nogueira 2024

Horário: 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

28/04 – Domingo

Sons da Praça

Horário: A partir das 14h

Local: Centro Cultural Tom Jobim

28/04 – Domingo

Circuito Sesc de Artes

Horário: A partir das 14h

Local: Lagoa dos Pássaros

01/05 – Quarta-feira

19° Campeonato de Pesca Vardo Correa

Horário: A partir das 12h30

Local: Lagoa dos Pássaros