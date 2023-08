Curso de Preparação para o Mercado de Trabalho voltado para jovens é iniciado na região do CRAS II

Teve início na última segunda-feira, 7, as aulas da primeira turma do Curso de Preparação para o Mercado de Trabalho ofertado pela Prefeitura em parceria com o Senac no território de abrangência do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) II. Trabalho semelhante já está em desenvolvimento no CRAS III, na região do Istor Luppi, desde o ano passado.

Com duração de 160 horas, a capacitação é voltada para jovens de 14 a 21 anos e tem como objetivo preparar os adolescentes para o mercado de trabalho através de aulas práticas e dinâmicas. A primeira turma está completa, com 21 alunos. “Iniciamos esse projeto na região do Istor Luppi e José Tonolli e agora estamos conseguindo expandir para outros bairros. Além de possibilitar a inclusão desses jovens no mercado de trabalho, nosso objetivo é ampliar o olhar e a reflexão dos adolescentes para a família e a comunidade em que estão inseridos”, disse a secretária de Promoção Social Regina Ramil.

As aulas são ministradas no prédio do SCFV “Criança Feliz”, situado na Rua Ângelo Bertini, no bairro Assad Alcici. Como a turma está completa, as matrículas foram encerradas, mas os interessados podem entrar na lista de espera entrando em contato com o CRAS II (Rua José Marella nº 26, Nosso Teto. Telefone: 3843-1522).