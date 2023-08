Curso Gratuito de Liderança e Empoderamento para Mulheres com Deficiência: Inscrições Abertas pela Prefeitura de Holambra

Aprenda a se Empoderar e Liderar com Confiança – Inscreva-se até 2 de outubro!

A Prefeitura de Holambra, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e o programa TODAS na Rede, tem a honra de anunciar a abertura das inscrições para o curso gratuito e online de “Liderança & Empoderamento para Mulheres com Deficiência”. Esta oportunidade única visa fortalecer as habilidades de liderança e independência de mulheres com deficiência, capacitando-as para enfrentar desafios, conquistar seus direitos e melhorar sua qualidade de vida.

Este curso aborda uma ampla gama de tópicos essenciais, incluindo direitos das pessoas com deficiência, saúde, autoestima e técnicas de liderança. Como os participantes terão a chance de adquirir conhecimentos valiosos, trocar experiências com outras mulheres promissoras e desenvolver as habilidades possíveis para liderar suas vidas com confiança.

Para se inscrever, basta acessar o link aqui até dia 2 de outubro. As vagas são limitadas, portanto, não perca esta oportunidade de fortalecer suas habilidades e fazer parte de uma comunidade comprometida em promover o empoderamento de mulheres com deficiência.

As aulas serão ministradas online nos dias 10, 17, 24 e 31 de outubro, das 19h às 22h. Esta programação flexível foi projetada para se adequar às agendas ocupadas dos participantes, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar e se beneficiem deste curso.

Não perca esta oportunidade de se juntar a um grupo inspirador de mulheres com deficiência que estão determinadas a fortalecer suas habilidades de liderança e promover mudanças positivas em suas vidas. Junte-se a nós neste curso emocionante e capacite-se para liderar com confiança e alcançar seus objetivos.

Para mais informações e para se inscrever, acesse https://bit.ly/TodasInRede4 .