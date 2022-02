Cursos gratuitos da Carreta Via Rápida se iniciam nesta segunda

Ainda há vagas disponíveis para três opções de cursos na área de elétrica e mecânica; saiba como se inscrever

Os cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos na Carreta Móvel do Via Rápida se iniciam nesta segunda-feira (14) em Artur Nogueira. De acordo com a Prefeitura, ainda há vagas disponíveis e os interessados devem se inscrever o quando antes pelo site do programa.

A carreta é um pedido da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Administração, e concedido pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Ela está instalada ao lado do Centro Cultural Tom Jobim, no Centro. Ao todo, estão sendo formadas mais três turmas, de 16 alunos cada, e em três períodos: das 8h às 12h10; das 13h às 17h10; e das 18h às 22h10. Cada curso terá duração de 100 horas.

INSCRIÇÃO

Podem se inscrever candidatos e candidatas a partir de 16 anos, alfabetizados e residentes no Estado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas o quanto antes pelo site https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/onde-estudar. Após efetivar a inscrição, o candidato deverá ir diretamente à Unidade Móvel conversar com o professor para início imediato do curso.

Para garantir certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

CURSOS OFERECIDOS

Eletricista de Veículos Automotores

Capacita o aluno para atuar em serviços de instalação e manutenção eletroeletrônica em veículos, realizar manutenções preventivas, preditivas e corretivas, inspecionando veículos automotores e diagnosticando defeitos eletroeletrônicos.

Mecânica Automotiva – Básica

Capacita o aluno para auxiliar na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos, substituição de peças, reparo e no teste de desempenho de componentes e sistemas, trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservação do meio ambiente.

Mecânica de Direção, Suspensão e Freios

Capacita o aluno para realizar manutenção preventiva e corretiva em sistemas convencionais de suspensão, direção e freios.