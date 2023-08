CVT abre inscrições para curso de Atendimento ao Cliente

O CVT (Centro de Valorização do Trabalho), departamento vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, abre na próxima quarta feira, dia 23, as inscrições para o Curso de Atendimento ao Cliente com certificação profissional.

Podem se inscrever pessoas residentes em Itapira com mais de 16 anos e com Ensino Fundamental completo. Os interessados devem se dirigir ao prédio do Campus I do UNIESI, cuja entrada é pela Rua Saldanha Marinho, na esquina do semáforo da Avenida Rio Branco, e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O curso de qualificação profissional de Atendimento ao Cliente é ofertado em parceria com o Senac de Itapira. As aulas têm início previsto para o dia 4 de setembro e serão ministradas de segunda a sexta-feira no período da manhã, das 8h00 às 11h00, nas dependências do Senac.

A carga horária é de 18 horas e os alunos aprenderão técnicas para identificar e atender as necessidades dos clientes utilizando de estratégias de comunicação, relacionamento e operação de forma a proporcionar satisfação e fidelização de seu cliente.