DAE e Elektro firmam convênio visando Eficiência Energética

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria de Água e Esgoto, e a Elektro S/A deram início na execução do Projeto “Energia Mais Eficiente” que visa trazer eficiência energética por meio da utilização racional de energia elétrica e de equipamentos eficientes.

O projeto se tornou realidade graças aos esforços conjuntos entre a atual administração e a Elektro. As ações trarão economia no consumo de energia elétrica, gerando menos gastos aos cofres públicos, além de contribuir para a preservação dos recursos naturais.

Com a parceria, o DAE recebeu investimentos de aproximadamente R$580 mil reais para implementação do projeto no município. Com o valor, será realizada a substituição da iluminação dos prédios do DAE por lâmpadas mais eficientes, a instalação e automatização das bombas das Captações Barreiro e Benfica e a automatização do sistema de bombeamento de água tratada da ETA Saudade.