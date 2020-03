DAE orienta população sobre o uso consciente da água e alerta para multa

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jaguariúna orienta a população sobre o uso consciente da água para evitar o desabastecimento, sobretudo no período que durarem as regras do isolamento social e restrição de mobilidade com o objetivo de conter o avanço da contaminação pelo coronavírus.

O DAE irá, num primeiro momento, orientar as pessoas que forem flagradas utilizando indevidamente água potável – como, por exemplo, lavando calçadas e veículos com água corrente.

Caso haja reincidência, o departamento irá aplicar multa aos infratores, de acordo com a Lei Municipal nº 2250, de 2014. O objetivo é evitar o desperdício para que não falte água em nenhuma região da cidade.