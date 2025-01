Dal do Betóca chega à presidência da Câmara atento às demandas da população e pregando harmonia e independência entre os poderes

Acompanhe a entrevista exclusiva que o novo presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, vereador Dal do Betóca, concedeu ao Jornal Possense para falar de seus planos e metas à frente do Legislativo

Iniciando seu quarto mandato parlamentar seguido, e eleito por 9 dos 11 vereadores para presidir o Poder Legislativo de Santo Antônio de Posse no biênio 2025-2026, Adalberto Bergo Filho, o Dal do Betóca (PDT) como é conhecido, concedeu à equipe de reportagem do Jornal Possense, do Grupo O Regional de Comunicação, uma entrevista exclusiva em que foram abordados, entre outros temas, a condução de uma gestão harmônica, mas também independente e atuante com relação ao Poder Executivo, e que esteja sempre atenta às demandas da população.

Casado com a pedagoga Andréa Moralles Alves Bergo e pai de Júlia e Helena, Dal nasceu em uma família profundamente envolvida com a vida pública de Santo Antônio de Posse desde antes da emancipação administrativa. Seu avô, Attilio Bergo, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal e, em 1955, seu tio-avô, Dr. Durval Bergo, tornou-se o primeiro prefeito do município recém-emancipado. Décadas depois, em 1993, seu pai, Adalberto Bergo, o Betóca, também foi eleito para administrar a cidade.

Farmacêutico de formação e com experiência em administração hospitalar, Dal foi secretário municipal de Saúde por três vezes, a última durante o período mais desafiador da pandemia, em 2021. Reeleito com 436 votos nas eleições de outubro de 2024, terá a responsabilidade de conduzir o Poder Legislativo e fortalecê-lo em sua missão de legislar, fiscalizar e representar o povo possense com transparência, altivez e dignidade.

Confira a entrevista na íntegra:

Jornal Possense: Após tantos anos de experiência no Legislativo de Santo Antônio de Posse, o que significa para o senhor assumir pela primeira vez a Presidência da Câmara Municipal?

Dal do Betóca: Realmente acumulei uma significativa experiência no Poder Legislativo, iniciando agora meu quarto mandato como vereador. Fiz parte de várias comissões da Câmara, em diferentes composições, e agora chegou o momento de assumir a Presidência por esses próximos dois anos. Para mim, é muito importante estar à frente do Legislativo para poder desenvolver algumas ações que, no meu modo de pensar, são necessárias para o desenvolvimento do município, e para podermos caminhar com o Executivo nessas realizações que pretendemos fazer.

Jornal Possense: Quais são suas metas e expectativas para este biênio como presidente da Casa de Leis?

Dal do Betóca: Nestes dois anos, temos sim vários objetivos, principalmente o de termos um convívio saudável com o Poder Executivo, para que os trabalhos da Câmara também apareçam perante à população e, com isso, possamos mudar a percepção dos munícipes para com a classe política e a Câmara Municipal. Temos algumas adequações estruturais para fazer na sede da Câmara, principalmente na questão de acessibilidade, além da meta de economia financeira no orçamento do Legislativo para conseguirmos, ao longo desse tempo, ajudar o Executivo em algumas obras e realizações que carecem de recursos.

Jornal Possense: Como o senhor avalia a importância de uma boa relação entre o Legislativo e o Executivo Municipal, e quais passos pretende tomar para fortalecer essa parceria?

Dal do Betóca: A relação Legislativo e Executivo de boa vizinhança é muito importante para os dois poderes e para a população, principalmente. Nós somos independentes, cada um tem sua vida, os vereadores têm suas opiniões, o presidente tem também um modo de trabalhar próprio, mas a relação sadia entre os dois poderes é muito importante, principalmente para fortalecer a parceria entre eles e fazer com que a população seja a maior beneficiada de tudo isso. Queremos ajudar no desenvolvimento do município facilitando a atração de novas empresas e atuando para o fortalecimento do comércio e do agronegócio, porque tudo isso combinado é o que vai melhorar a vida das pessoas que aqui vivem.

Jornal Possense: Como você espera que seja sua relação com os demais vereadores nesta gestão?

Dal do Betóca: Esse é um ponto muito importante que frisei bastante para todos os vereadores quando coloquei meu nome à disposição para ser presidente. Quero que seja uma relação de muita proximidade com todos eles, escutando-os e dando voz, para podermos tomar ações conjuntas aqui no Legislativo. Não quero ser um presidente isolado, tomando decisões monocráticas e sem diálogo. A participação deles nas decisões é muito importante, inclusive nas ações que estaremos desenvolvendo com o Executivo, em que estão todos convidados a fazer parte, independentemente de partido político e de lado partidário. Quero trabalhar com todos da melhor maneira possível e tenho certeza de que juntos faremos uma gestão muito positiva.