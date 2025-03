Daniel 40 Anos passa por Jaguariúna

O sertanejo se apresenta no dia 28 de março, na RED Eventos

Um dos maiores nomes do sertanejo volta aos palcos da nossa região em março. No dia 28, na RED Eventos, em Jaguariúna, Daniel e a turnê 40 Anos fazem uma noite especial.

A abertura da casa será às 21h e o show começa às 23h. Será a única apresentação da turnê comemorativa de quatro décadas de carreira, que começou junto do amigo João Paulo. No repertório, canções que embalaram e embalam o público até hoje.

A música que estourou a dupla com certeza é uma delas: “Estou Apaixonado”. Inclusive, a canção é a que abre o DVD 40 Anos, que contou com uma das cenas mais lindas do sertanejo.

No palco, uma imagem de João Paulo ao fundo e a maior reunião de artistas do gênero já visto em uma gravação. Entre os nomes estavam Chitãozinho & Xororó, Fernando & Sorocaba, Jorge e Mateus, Henrique & Juliano, Luan Santana e Maiara e Maraisa.

O público de Jaguariúna poderá prestigiar esse show na RED Eventos em seis setores diferentes: Cadeiras DIAMANTE, OURO, PRATA e BRONZE, Camarote Openbar e Premium (em pé).

Os ingressos podem ser adquiridos em Campinas, na Equipadão Norte Sul e Stefano’s Galleria Shopping, e nas unidades da Dr. Placas de Amparo, Jaguariúna, Artur Nogueira, Pedreira e Mogi Guaçu. Em Mogi Mirim, vendas na Newness. Compras online no site oficial do evento em agoraingressos.com.br

Informações pelo telefone 19 3244-1254.

SERVIÇO:

Daniel 40 Anos na RED Eventos

QUANDO: 28/03/25

HORÁRIO: a partir 21h | Show 23h

LOCAL: RED Eventos – Jaguariúna

ATRAÇÃO:

– DANIEL

INFORMAÇÕES:

19 3244-1254