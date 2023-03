Daniela Fernandes é a nova secretária de Comunicação de Artur Nogueira

A jornalista está à frente da comunicação interna e externa da Prefeitura nogueirense, dando visibilidade aos atos públicos

Após reforma administrativa, a Prefeitura de Artur Nogueira agora conta com a Secretaria de Comunicação (Secom). Liderada pela jornalista Daniela Fernandes, a pasta tem dado ainda mais transparência aos atos públicos.

A Secom, entre outras funções, é responsável por formular e implementar a política de comunicação e de divulgação das ações e dos programas do governo municipal, além de cuidar do relacionamento com a imprensa.

“Seguiremos trabalhando para que a população tenha cada vez mais acesso às informações sobre serviços e obras que lhes são colocados à disposição pela Administração Municipal. Nosso objetivo é conectar o governo municipal e a sociedade por meio de uma comunicação transparente e de credibilidade”, frisou Daniela.

QUEM É DANIELA

Graduada pelo Unasp em Comunicação Social, Daniela Fernandes atua no mercado desde 2016 como editora-chefe de redações jornalísticas e, apresentadora e/ou produtora de programas em TV e internet.

Desde 2021, está à frente da comunicação interna e externa da Prefeitura nogueirense, dando visibilidade aos atos públicos e promovendo/apresentando eventos institucionais. Atualmente, cursa MBA em Gestão de Conteúdo e Produção Interativa, também pelo Unasp. Ela tem 31 anos, é natural de Belo Horizonte (MG) e se mudou para Artur Nogueira há sete anos. Daniela é solteira e não possui filhos.