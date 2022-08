Daniela Lino Popolin receberá o título de Cidadã Benemérita da Câmara de Amparo

O vereador de Amparo, Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB), teve aprovação

dos demais no Projeto de Decreto Legislativo Nº 14/22 [1], que concede

à Daniela Francine Lino Popolin o título de Cidadã Benemérita.

Daniela é amparense e desde criança já demonstrava seu gosto pela

música, época em que ingressou no Conservatório da cidade e deu

início a sua trajetória profissional. “Ela começou a cantar no coral

da escola, depois fez o curso Técnico em Música formando-se no ano de

2000. Passou a dar aulas nas cidades de Amparo, Serra Negra, Pedreira,

Monte Alegre e Jaguariúna. Em 2002, fez o curso de Regência Coral pela

Unicamp e continuou sua capacitação até obter o título de doutora em

Música na Área de Práticas Interpretativas. Atuou em diferentes coros

e foi criadora do Coral Municipal de Amparo”, resumiu o autor da

honraria.

Durante a votação, ocorrida na sessão do dia 8 de agosto, a vereadora

Silvia Forato (PT) manifestou seu voto favorável. “Quem acompanha os

eventos culturais em Amparo, já deve ter visto o incrível trabalho da

Daniela. Nossa cidade se destaca como grande expoente de produtores

culturais e artistas. Por isso, é fundamental que a gente aprove este

projeto reconhecendo a presença e o trabalho dessa artista tão

completa, que também tem atividades acadêmicas”, declarou ela.

Edilson Santos (DEM) acrescentou ainda que “Daniela ama música. Ela

transmite, ensina, e esse é o prazer que ela tem, fazer com que a

sociedade, as crianças, venham para o ambiente da música. Parabéns

pela indicação”, disse o vereador.

Estavam presentes os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar

Mineiro (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor

Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar

Dorigan (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e

Silvia Forato (PT). O presidente, Carlos Cazotti (MDB), acompanhou e

votou virtualmente.