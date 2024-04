DANO CAUSADO POR CAMINHÃO EM MOGI GUAÇU: CONDUTOR ALEGA FALHA MECÂNICA

No final da manhã de hoje, na cidade de Mogi Guaçu, uma ocorrência envolvendo um caminhão Mercedes Benz L 1418 chamou a atenção dos moradores. O veículo, que estava estacionado na via, acabou deslocando-se inesperadamente para trás, colidindo bruscamente com o muro de uma residência próxima.

O condutor do caminhão alegou que havia deixado o veículo devidamente engatado e com o freio de estacionamento acionado. No entanto, uma falha mecânica no motor resultou em um vazamento de óleo, o que teria causado a movimentação inesperada do caminhão. O motorista informou que aguardava a chegada de um mecânico para solucionar o problema quando o incidente ocorreu.

A equipe policial prontamente chegou ao local para preservar a área afetada, além de orientar o trânsito na região. A perícia, inicialmente acionada, foi dispensada pelo Delegado após avaliação da situação.

Felizmente, não houve relatos de feridos no incidente, porém, os danos materiais tanto ao veículo quanto à propriedade privada serão devidamente avaliados.