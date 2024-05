Daólio e Hardes estarão decidindo o “Torneio Santa Clara de Futsal” nesta sexta-feira, 10 de maio

Na última terça-feira, 07 de maio, foram disputadas as semifinais do tradicional Torneio Santa Clara de Futebol de Salão 2024, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira.

As equipes Daólio e Império empataram no tempo normal em 4 a 4, na disputa de pênaltis o time do Daólio foi melhor e venceu pelo placar de 4 a 3 conquistando assim sua vaga para a grande final. Na segunda semifinal da noite o time do Hardes venceu pelo placar de 5 a 2 o time do Villareal. “Com estes resultados, nesta sexta-feira, 10 de maio, será disputada a grande final do Torneio Santa Clara de Futsal 2024, a partir das 20 horas, entre as equipes do Daólio e Hardes.

“Convidamos os esportistas de Pedreira para prestigiarem mais está grande final do Torneio Santa Clara de Futebol de Salão nesta sexta-feira, às 20 horas, na Quadra de Esportes Waldemar Grolla, nossos agradecimentos a todas as equipes que estiveram disputando mais uma competição e ao nosso Prefeito Fábio Polidoro pelo apoio ao esporte pedreirense”, enfatiza o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.