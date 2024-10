Dário Saadi é reeleito em Campinas no primeiro turno com 66,56% dos votos

O atual prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), foi reeleito em primeiro turno para mais quatro anos de mandato, confirmando sua liderança no município. Com 66,56% dos votos válidos, a vitória veio de forma contundente após a apuração de 94,41% das urnas, consolidando seu segundo mandato consecutivo na terceira maior cidade do estado de São Paulo, que conta com uma população de 1,3 milhão de habitantes.

A expressiva votação de Saadi demonstra o forte apoio da população à sua gestão e às políticas implementadas nos últimos quatro anos. Durante a campanha, o prefeito destacou investimentos em saúde, educação e infraestrutura, o que contribuiu para sua recondução ao cargo.

Com a vitória, Dário Saadi seguirá à frente da administração de Campinas até 2028, dando continuidade aos projetos que visam o desenvolvimento e modernização da cidade.