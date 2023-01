Davi Fernandes assume Prefeitura de Artur Nogueira como prefeito em exercício

Após Lucas Sia se licenciar temporariamente do cargo, Davi declara que dará continuidade aos projetos do atual Plano de Governo

O vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB) assumiu na manhã desta quinta-feira (19) a Prefeitura de Artur Nogueira. A transição de cargo foi necessária tendo em vista que o prefeito Lucas Sia (PSD) está licenciado por aproximadamente duas semanas.

Agora, como prefeito em exercício, Davi (PSDB) expressa sua gratidão em poder trabalhar ainda mais pela população. “Primeiro quero agradecer meu amigo e prefeito eleito Lucas pela confiança. Darei continuidade às ações relevantes do nosso governo, sobretudo aquelas que beneficiam os nogueirenses. Serão dias de muito trabalho, com transparência e responsabilidade e honrando os compromissos institucionais”, destacou.

Em um vídeo gravado e postado em rede social, Lucas (PSD) aparece ao lado de Davi (PSDB) para esclarecer o período de licença. “Me licencio por alguns dias das atividades municipais, mas deixo minha total confiança depositada no vice-prefeito”, afirma. E acrescenta, “tenho certeza que todos os projetos do nosso Plano de Governo continuarão em andamento e as portas da Prefeitura permanecerão à disposição da população nogueirense”.

A autorização da licença foi concedida em Sessão Extraordinária na Câmara de Vereadores, e foi aprovada por unanimidade nesta quarta-feira (17). Na mesma reunião, também foi aprovado o reajuste de 5,93% aos servidores municipais da administração direta e indireta, ativos, inativos e pensionistas, pertencentes ao quadro de servidores públicos do município, e aos subsídios dos membros de Poder e dos detentores de mandato eletivo, referente à recomposição inflacionária do ano de 2022.