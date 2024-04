De 25 a 27 de abril tem Liquida Dia do Rei em Holambra

Ação proposta pela ACE reúne mais de 30 empresas oferecendo descontos e atrativos

No dia 27 de abril comemora-se o Dia do Rei, o Koningsdag. Data de origem holandesa, a data tradicional será comemorada com eventos municipais e também atrativos no comércio.

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra criou a Liquida Dia do Rei, com adesão de mais de 30 lojas e estabelecimentos.

Além de oferecer descontos em produtos específicos – algumas empresas estão com bancas promocionais – as empresas estão decorando seus espaços para a data. Balões, fitilhos, bandeirinhas, flores, cartões contando a história do Dia do Rei… vale tudo para comemorar o Konnengsdag, entrar no “clima laranja” e também chamar a atenção dos clientes.

Onde têm atrativos

A Liquida Dia do Rei terá três dias: 25, 26 e 27 de abril e acontece nas seguintes empresas:

A Orquídea, B13 Estética Automotiva, Casa Bela Presentes, Casa Bela Restaurante, Centro Paisagístico Gustaaf Winters, Divina Terra, Eletro Lima, Ellô Comésticos, Ellô Presentes, Elshadai Magazine, Fratelli Wine Bar, Holambier Cervejaria Artesanal, Kéndi Cafeteria, Loja MOOI, Lomec Holambra Locação, Magazine Alcione, Martin Holandesa, Moinho Povos Unidos, Multidrogas – Bairro, Multidrogas – Centro, Multidrogas – Daolio, Núcleo Artesãos (Centro), Núcleo Artesãos (Moinho), Oma Beppie, Oma Glas Turismo, Óticas Guarnieri,m Óticas Ipanema, Pioneiro Café & Padaria, Portbaby, Sushi Bloem, Tropical Jeans, Villa Petit e Vogel.

Comércio laranja

Os descontos e/ou atrativos da Liquida Dia do Rei são opcionais a cada empresa. “Todas devem estar decoradas para facilitar a identificação pelo consumidor”, fala Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial. “Os estabelecimentos estarão no ‘clima laranja’! É uma ação para fomentar os negócios locais, além de uma motivação para que os estabelecimentos integrem uma data cultural, que pode se tornar tradição e comércio juntos. Além disso, tanto as empresas quanto a cidade vão ficar mais bonitos para o Koningsdag”.

Conheça a história

O Dia do Rei é a celebração anual do aniversário do rei da Holanda, Willen-Alexander, no dia 27 de abril. A comemoração remonta a 1885, então aniversário da princesa Whilhelmina, quando foi realizada uma grande festa em homenagem à futura rainha. A data passava ao calendário holandês como Dia da Rainha, o Koningsnnedag. Com o passar do tempo, a tradição celebrou diferentes monarcas, em diferentes datas.

A celebração passou a ser chamada Dia do Rei, quando a então rainha Beatrix abdicou do trono para seu filho Willen-Alexander, cujo aniversário é em 27 de abril.