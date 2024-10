DE OLHO NO PERÍODO CHUVOSO, SSM INICIA LIMPEZA DO CÓRREGO LAVAPÉS

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Serviços Municipais, iniciou na manhã desta terça-feira (1º), a limpeza do córrego “Lavapés”, no trecho entre a rua 7 de Setembro até a rua Dona Sinhazinha, no Teatro de Arena. A remoção de vegetação excessiva dos córregos canalizados faz parte de um cronograma frequente, realizado pela SSM, durante todo o ano, com a intenção de manter o bom fluxo das águas.

Porém, durante os meses que antecedem o período chuvoso, já é planejada essa limpeza nos pontos de maior acúmulo de materiais, acontecendo de forma eficiente, para obtenção de resultados mais duradouros, utilizando-se de equipes e maquinários para retirada de bancos de terra, vegetação e areia dos leitos e calhas dos córregos. O serviço de limpeza é essencial para a drenagem das águas das chuvas.