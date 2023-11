De Olho nos Rios e moradores da zona rural de Paulínia planejam projeto de restauração florestal na área do Rio Jaguari

Em Paulínia, a equipe do Projeto De Olho nos Rios se reuniu com membros da Associação Rio Jaguari, localizado no Bairro Bonfim, e representantes da Replan, para discutir e planejar o projeto de restauração florestal na área do Rio Jaguari. A proposta é trabalhar com plantio de árvores nativas em uma área de grande importância para a recarga hídrica da região, que também contribuirá para formar um corredor de biodiversidade.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.