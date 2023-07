De Santo Antonio de Posse para o mundo; Thaís Capello está entre as finalistas do prêmio “Melhores do Brasil no Mundo” em Londres

Reportagem: Susi Baião

Foto: Zommer fotografia

Nome de batismo Taís Amanda Rodrigues, conhecida atualmente como Thais Cappello, após ter adotado o sobrenome do marido, uma empreendedora brasileira radicada na França há seis anos, mãe de duas meninas, está conquistando reconhecimento internacional ao se tornar finalista do prestigioso prêmio “Melhores do Brasil no Mundo”. Natural de Santo Antonio de Posse, Thaís está indicada na categoria “Melhor Empreendedora-Crescimento”. A cerimônia de premiação será realizada no dia 16 de setembro, no Palácio do Parlamento Britânico (Big Ben), em Londres, uma ocasião que promete ser marcante em sua carreira.

Após sua mudança para a França, iniciou uma jornada empreendedora que a levou a criar sua própria oficina de bolsas artesanais e trabalhar como estrategista em marca pessoal e imagem.

Sua carreira permitiu que ela contribuísse para o desenvolvimento da mulher brasileira em mais de 15 países, estabelecendo fortes laços com seus clientes, que se tornaram amigos próximos ao longo dos anos. Segundo ela, muito do seu trabalho com mulheres vem do compromisso com as duas filhas.

Paralelamente, Thaís e seu marido embarcaram em um novo empreendimento empresarial, estabelecendo uma plataforma de alcance global, a Motorsport Nation. Além de seus próprios empreendimentos comerciais, ela vem construindo relacionamentos sólidos com outras mulheres empreendedoras na Europa, oferecendo mentoria e conteúdo informativo para o desenvolvimento pessoal e profissional dessas mulheres.

A indicação de Thaís para o cobiçado prêmio “Melhores do Brasil no Mundo” veio como uma surpresa e motivo de agradecimento para ela. Amigos e clientes reconhecem seu trabalho excepcional e a indicaram para essa importante homenagem internacional, que busca destacar brasileiros que fazem a diferença através de seu trabalho fora do Brasil.

O prêmio é organizado pela High Profile Magazine, com o apoio de personalidades proeminentes e redes de televisão.

Este reconhecimento é uma prova da dedicação, talento e comprometimento da empreendedora com seu trabalho. Apesar de estar longe de sua terra natal, ela continua representando com orgulho suas raízes e contribuindo para o sucesso global dos empresários brasileiros. A cidade de Santo Antônio de Posse, aguarda ansiosamente o resultado da cerimônia de premiação, esperançosa de que Thaís leve para casa este prestigioso prêmio, iluminando ainda mais suas realizações e inspirando outras pessoas a perseguir seus sonhos em escala internacional.