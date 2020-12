Decorações de Natal já podem ser vistas no comércio nogueirense

Faltando menos de um mês para o Natal o comércio de Artur Nogueira já começou a decorar suas vitrines com motivos natalinos para lembrar a data. Quem passa pela avenida Dr. Fernando Arens pode observar que a maioria das lojas estão com suas vitrines decoradas chamando a atenção dos clientes.

Como acontece tradicionalmente a decoração natalina é composta por cascatas de luzes, grandes árvores com muitos enfeites e detalhes que lembram o Natal.

Apesar da pandemia do novo coronavírus, que neste ano prejudicou muito o comércio em geral, as lojas do comércio nogueirense estão apostando em decoração e exposição dos itens para vestimenta, calçados, acessórios e presentes. Apesar das dificuldades desse ano incomum, as expectativas para o Natal e Ano Novo se mostram positivas.