Defesa Civil alerta para os cuidados com a onda de calor e baixa umidade do ar

Crédito Foto: Carlos Bassan

Previsão de chegada de massa de ar quente prenuncia momentos de calor intenso em Campinas e Sorocaba

A Defesa Civil de Campinas alerta a população para as altas temperaturas e possível queda da Umidade Relativa do Ar (URA) que devem atingir a Região Metropolitana de Campinas (RMC) até a próxima semana. O Departamento orienta que as pessoas não se descuidem de tomar água e evitem caminhar ou fazer outras atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, destaca que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil Estadual informou que, entre sábado (11) e segunda-feira (13), com a chegada de uma massa de ar quente, as temperaturas tendem a subir gradativamente, com momentos de calor intenso nas regiões de Campinas e Sorocaba.

Como há previsão para máximas de 38°C e sensação térmica de 40°C, ressalta-se a importância de se proteger do Sol, evitando exercícios ao ar livre nos períodos mais quentes dos dias e manter hidratação constante, bebendo bastante água. Além disso, recomenda-se não atear fogo na vegetação, pois isso é um crime ambiental e o risco para incêndios será elevado.

Diante desse quadro é preciso prestar atenção à população mais vulnerável como idosos e crianças . Também recomenda-se que as pessoas procurem locais frescos, ventilados e à sombra. Esses cuidados deverão ser mantidos até que a situação se reverta.

A URA divide-se em três níveis: estado de atenção (URA entre 20 e 30%), estado de alerta (URA entre 12 e 20%) e estado de Emergência (URA abaixo de 12%)