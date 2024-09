Defesa Civil alerta para risco de incêndios na região de Campinas

Crédito: Carlos Bassan

Condições meteorológicas, com alta temperatura, vento e baixa umidade do ar, podem favorecer e intensificar os incêndios

As pessoas devem avisar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ao avistarem incêndios

A Defesa Civil alerta para o risco de incêndios florestais na região de Campinas entre esta terça-feira, 3 de setembro, e sexta-feira, 6 de setembro. Condições meteorológicas, com temperatura máxima na casa dos 36°C e umidade relativa do ar abaixo dos 20%, com rajadas de vento forte, podem favorecer o início espontâneo, propagação e intensificação dos incêndios.

A recomendação da Defesa Civil é redobrar a atenção em áreas de vegetação seca. Destaca-se que colocar fogo no mato é um crime ambiental, passível de sanções penais e administrativas. Além disso, causa danos irreparáveis à fauna, flora e a população da região.

Prevenção

A Defesa Civil orienta que as pessoas não se descuidem de tomar água e evitem caminhar ou fazer outras atividades físicas ao ar livre nos horários mais críticos, entre 10h e 16h. Também pode ser usado soro para lubrificar olhos e nariz.

Ao avistar uma queimada, as pessoas devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Em caso de soltura de balões, por ser crime, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 153.

Multas

Em Campinas, é proibido por lei usar fogo para limpar terrenos. Se for constatada a queimada no terreno, o proprietário pode ser multado. A multa para queimadas em terrenos é de 200 UFICs (Unidades Fiscais de Campinas), equivalente a R$ 932. A lei 16024/20 proíbe o uso do fogo para limpeza e preparo do solo em Campinas, inclusive para o preparo do plantio ou colheita, exceto a queima controlada e o cultivo da cana-de-açúcar. A multa é de 5.000 UFICs por hectare ou fração, cerca de R$ 23 mil.

Também está proibida a queima de lixo, mato ou qualquer outro material orgânico ou inorgânico na zona urbana de Campinas. Nesse caso, varia de 200 a 1000 UFICs, entre R$ 930 e R$ 4.660.

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC. Entre em contato pelo telefone 199 para registrar ocorrências.

Crédito: Foto: Fernanda Sunega