Defesa Civil apresenta relatório geotécnico a secretários

No último dia 30 de janeiro o chefe da Defesa Civil de Itapira, Ronaldo Ramos da Silva, reuniu os secretários e diretores municipais para uma apresentação do Relatório Geotécnico do município elaborado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e pelo Serviço Geológico do Brasil após visita técnica feita na cidade no fim do mês de novembro.

O Diretor de Meio Ambiente do município, Anderson Martelli, que participou do estudo junto com o IPT, também fez explanações durante a apresentação.

O documento traz o mapa de risco do município e tem seu conteúdo baseado no Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil que auxiliam o poder público no direcionamento de políticas públicas e no planejamento territorial e urbano de áreas monitoradas.

Durante a apresentação, Ramos fez questão de enfatizar o papel de cada secretaria em caso de ocorrências. “Em casos emergenciais diversos setores da municipalidade são mobilizados e precisam estar preparados. Todos receberam uma cópia do relatório”, afirmou.