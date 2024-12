Defesa Civil contabiliza 70 ocorrências relacionadas à chuvaPrefeitura presta atendimento a 51 famílias do Beco Mokarzel

Crédito Foto: Carlos Bassan

A Defesa Civil registrou 70 ocorrências relacionadas à chuva nesta sexta-feira, 27 de dezembro, até às 16h40. Foram contabilizados 22 alagamentos de imóveis, 9 quedas de muro, 8 deslizamentos de terra e seis quedas de árvores.

A Prefeitura presta atendimento a 51 famílias que vivem no Beco Mokarzel, no distrito de Sousas. O local fica às margens do Rio Atibaia, que transbordou no trecho. Ao todo são cerca de 100 pessoas. As famílias estão sendo encaminhadas a um espaço de abrigamento em Sousas.

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social ainda atende sete famílias afetadas pelas chuvas. Duas no Jardim Shangai e cinco no Jardim Nossa Senhora de Lourdes, onde a água não chegou a invadir as casas.

Até agora foram distribuídos 51 cartões Nutrir, além de colchões, cobertores, travesseiros, fronhas, lençóis, toalhas de banho, kit de higiene pessoal e kit de limpeza doméstica.

O Centro de Saúde Paranapanema foi fechado às 15h desta sexta-feira, em razão da chuva. Não há pacientes na unidade e os agendamentos previstos serão transferidos para segunda-feira, dia 30.

O CAPS IJ Travessia e os centros de Saúde Perseu Leite de Barros, Florence, Taquaral, Rossin, Ipaussurama, Itajaí, Capivari, Balão do Laranja, Campina Grande e Guanabara tiveram problemas com a chuva, mas os atendimentos não foram prejudicados As equipes de manutenção da secretaria estão nos locais.

O Hospital Mario Gattinho registrou alagamento na recepção do raio-x e corredor de acesso à UTI. Por causa da quantidade de chuva, a calha não suportou. Não houve prejuízo no atendimento.

No Hospital Ouro Verde, foi registrada infiltração em alguns espaços, também por excesso de chuva nas calhas. O atendimento não foi prejudicado. Na UPA Carlos Lourenço, uma caixa de captação de chuva na calçada transbordou.

Na UPA Campo Grande, Anchieta e São José também foram registradas goteiras, mas sem problemas no atendimento.

Em 48 horas, Campinas registrou 189,8 milímetros de acumulado de chuva. A cidade segue em estado de atenção e há previsão de chuva para toda a sexta-feira. Até as 13h desta sexta-feira, a Defesa Civil registrou 32 ocorrências.

Por causa das chuvas, houve a necessidade de suspensão dos atendimentos da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social realizados no prédio localizado na avenida Francisco Glicério, 1269, no Centro. Não haverá prejuízo no atendimento à população, já que os serviços funcionarão de forma remota, em regime de plantão.

No local funcionam os serviços de Atendimento ao Imigrante, Coordenadoria da Juventude e Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa e Conselhos Tutelares 1, 2, 3 e 5.

Parques e bosques

Todos os parques públicos estão fechados desde às 8h desta sexta-feira, 27 de dezembro, em razão do alto volume de chuva.

Mata de Santa Genebra

A Fundação José Pedro de Oliveira fechou o acesso à Mata de Santa Genebra na manhã desta sexta-feira. Como os demais parques e bosques a situação será reavaliada amanhã, 28/12.

Emdec

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) monitora e orienta o trânsito com 64 agentes de trânsito. Foram registrados seis pontos de alagamento na cidade.

Além disso, a Emdec iniciou na manhã desta sexta-feira, 27 de dezembro, a ativação da faixa reversível (circulação no contrafluxo) na rua Coronel Quirino, no trecho entre a rua General Marcondes Salgado e a avenida dr. Moraes Salles. Com isso, o tráfego na General Marcondes Salgado, ao lado do Bosque dos Jequitibás, estará bloqueado ao tráfego de veículos.

Agentes da Emdec também interditam a circulação de veículos na pista interna da avenida Dr. Heitor Penteado, no trecho desde a altura da avenida Almeida Garret até o balão onde está situado o 4º Distrito Policial (DP), no entorno do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral).

Ponte da Estrada do Mirim

A ponte da Estrada Municipal do Mirim que fica no limite com o município de Indaiatuba foi interditada na manhã desta sexta-feira, 27, pela Emdec com apoio da Secretaria de Serviços Públicos. A passagem, feita com toras de eucalipto, apresenta risco de queda e, até que seja reparada, ficará fechada.

O desvio, de cerca de dois quilômetros, será pela Estrada do Fogueteiro.

Mobilização

A Prefeitura mobiliza equipes de várias secretarias para atender ocorrências provocadas pelas chuvas nesta sexta-feira, 27 de dezembro. A força-tarefa reúne a Defesa Civil e as secretarias que atuam diretamente no caso de ocorrência de eventos climáticos extremos: Serviços Públicos, Desenvolvimento e Assistência Social, Sanasa, Habitação/Cohab e Emdec (Empresa de Desenvolvimento de Campinas). Outras secretarias estão de sobreaviso para atuar caso necessário.

A Secretaria de Serviços Públicos está com 600 pessoas para garantir a organização e limpeza da cidade, bem como a retirada de árvores e galhos, conserto de vias e afundamento de vias.

Serviço

Ligue 199 para alagamento, inundações e quedas de árvores;

Ligue 118 para emergências de trânsito;

Ligue 193 para situação de emergência.

Ocorrências de hoje

Queda de árvores: Rua Salvador Lombardi Netto Vila Teixeira, região Sul; Avenida Celso Silveira Rezende, Jardim Leonor, região Sul; Rua João Paulo Marques, Residencial Nova Bandeirante, região Sul; Rua Alfredo Contareli, Jardim Santa Vitória, região Norte; Rua Dos Ipês Amarelos, Vila Boa Vista, região Norte;

Queda de galhos: Rua Barão De Ataliba, Cambuí, região Leste; Rua Reinaldo Laubenstein, Jardim Quarto Centenário, região Norte;

Árvore em risco de queda: Rua Igaci, Vila Aeroporto, região Sudoeste;

Imóvel em risco: Rua Madre Eduarda Shafler, Jardim Santa Lúcia, região Sudoeste; Rua Maximiliano Weinlich, Jardim Santa Lúcia, região Sudoeste; Rua Cândido Portinari, Vila Nogueira região Leste; Rua Armi Henrique Gonçalves, Parque Oziel, região Sul; Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, Parque Itália, região Sul; rua Eustáquio Gomes, Cidade Satélite Íris I, região Noroeste; Rua São Lourenço, Vila Padre Anchieta, região Norte;

Alagamento em imóvel: Rua Faustino Von Zuben, DIC VI, região Sudoeste; Rua Antônio Perin região Noroeste; Rua Terezinha Carlos Tavares, Residencial Novo Mundo, região Noroeste; Rua Guilherme Fragoso Ferrão, Jardim Florence, região Noroeste; Rua Renato Luiz Pereira Da Silva Jardim Shangai, região Sudoeste; Rua Sampaio Vidal Jardim Chapadão, região Norte; Rua Darci De Oliveira, Jardim Florence, região Noroeste; rua Henriqueta Spite Guerreiro, Jardim Ipaussurama, região Noroeste; Rua João Zullo, Jardim Lisa, região Noroeste; Avenida Emilly Cristienne Giovanini, DIC V, região Sudoeste; Rua Santana do Paraíso, Jardim Nova Europa, região Sul; Rua Maria Pereira do Nascimento, Jardim Santo Antonio, região Sudoeste; Rua Projetada Nove, DIC I, região Sudoeste; Rua Ernani Pereira Lopes, Jardim Flamboyant, região Leste; Rua Palmeira Imperial, Jardim Irmãos Sigrist, região Sul; e sete na Rua José Fidélis Filho, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, região Sul;

Queda de muro: rua Eustáquio Gomes, Cidade Satélite Íris I, região Noroeste; Rua José Jesus Moreira , Jardim Nossa Senhora Aparecida, região Sudoeste; Rua Lucas Nogueira Garcês, Vila Formosa região Sul; Rua Jurema, DIC VI, região Sudoeste; Rua Arlindo Gomes, Jardim Novo Campos Elíseos, região Sudoeste; Rua Afonso Coppola, Jardim Yeda, região Sudoeste; Rua General Carlos Coari Iracema Gomes, Cidade Satélite Íris III, região Noroeste;

Muro em risco de queda: Rua São Francisco, Novo Campos Elíseos, região Sudoeste; Rua José De Barros Sousa, Residencial Nova Bandeirante, região Sul; Rua Vadiz Peraça, Parque São Bento, região Noroeste; Rua San Conrado, Caminhos de São Conrado (Sousas), região Leste; Rua Papa Santo Eusébio, Vila Padre Anchieta, região Norte; Rua Felipe Cantúsio, Vila Anhangüera, região Sul;

Erosão em via pública: Rua Enrico Caruso, Jardim Ipiranga, região Sudoeste; Rua Cinira Fonseca De Oliveira, Parque Imperador, região Leste; Rua Lourival De Almeida, Jardim Fernanda, região Sul; Rodovia Heitor Penteado, Vila Brandina, região Leste;

Deslizamento: Rua Canárias, Jardim Santo Antonio, região Sudoeste; Rua Nivaldo Alves Bonilha, Cidade Satélite Íris I, região Noroeste; Rua Canárias, Jardim Santo Antonio, região Sudoeste; Rua Francisco de Paula Pacheco, Nova Sousas, região Leste; Rua Doutor Dante Erbolato, Cidade Satélite Íris I, região Noroeste; Rua Francisco de Paula Pacheco, Nova Sousas, região Leste; Rua Professora Ruth Oliveira Silveira Belo, Jardim do Lago Continuação, região Sul; Estrada Joaquim Egídio, Joaquim Egídio, região Leste;

Alagamento em via pública: Rua Mário Garnero, Parque Jatibaia (Sousas), região Leste; Rua Benedito Pinto Silva, Jardim Campina Grande, região Noroeste

Inundação gradual: Avenida Ruy Rodriguez, Novo Campos Elíseos, região Sudoeste.