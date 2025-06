DEFESA CIVIL DE JAGUARIÚNA COMEÇA NESTA TERÇA OPERAÇÃO CONTRA QUEIMADAS

A Defesa Civil de Jaguariúna dará início nesta terça-feira, dia 3 de junho, à Operação SP Sem Fogo de prevenção a queimadas e orientação à população. A ação vai se concentrar no bairro Tanquinho, a partir das 9h. Outros bairros também serão visitados.

A equipe irá visitar residências e conversar com moradores, distribuindo material informativo sobre como evitar queimadas e incêndios e sobre aspectos da Lei Municipal nº 2.223/2014. Pela Legislação, praticar queimada é crime ambiental. A infração sujeita os responsáveis ao pagamento de multa de R$ 500,00, que pode ser aplicada em dobro nos casos de reincidência.

A Defesa Civil de Jaguariúna reforça a necessidade de a população colaborar evitando jogar bitucas de cigarro e atear fogo em terrenos baldios ou até mesmo no quintal. Os proprietários de áreas rurais também devem fazer os aceiros – faixas ao longo das cercas onde a vegetação é completamente eliminada da superfície do solo –, que contribuem para evitar a passagem do fogo para áreas de vegetação, evitando a propagação das queimadas.

DENÚNCIAS

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 199 ou 153 (urgência e emergência) e 3867-1339, além do 193 (Bombeiros).