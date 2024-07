Demissões batem recorde no Brasil; quais as possíveis causas?

O mercado de trabalho está vivendo uma transformação significativa, evidenciada pelo impressionante número de 7,3 milhões de brasileiros que pediram demissão em 2023, o maior número dos últimos 20 anos​​.

Isso representa 34% dos 21,5 milhões de desligamentos ocorridos no ano​​. Esse número reflete uma tendência de crescimento contínuo nos pedidos de demissão voluntária nos últimos anos. É um fenômeno que escancara uma mudança nas dinâmicas de emprego e uma alteração nas expectativas e prioridades dos trabalhadores.

Causas da demissão no Brasil e principais perdas

A principal razão para os brasileiros pedirem demissão tem sido a insatisfação no trabalho. Um estudo da consultoria Robert Half, em parceria com a The School of Life Brasil, revelou que 44% dos profissionais que pediram demissão o fizeram porque não se sentiam felizes no trabalho​. Este dado indica uma mudança significativa nos motivos históricos, onde a má relação com gestores liderava as causas para o pedido de demissão. Hoje, a busca por satisfação pessoal e alinhamento com os valores pessoais têm maior peso.

Além da insatisfação no trabalho, outros motivos significativos incluem a busca por novos desafios (42,65%) e a falta de perspectiva de crescimento (33,82%)​ ​. A confiança na economia e no mercado de trabalho também desempenha um papel importante. Com a taxa de desemprego em 2023 caindo para 7,8%, a menor desde 2014, muitos profissionais se sentiram encorajados a buscar melhores oportunidades e condições de trabalho​.

Ao pedir demissão, o trabalhador no Brasil geralmente perde alguns benefícios financeiros, como o direito ao aviso prévio indenizado e a multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Contudo, continua a ter direito ao saque do FGTS e às férias proporcionais acrescidas de um terço, além do décimo terceiro salário proporcional. Estes fatores devem ser considerados cuidadosamente no planejamento financeiro de quem pensa em pedir demissão.

Em suma, o fenômeno das demissões voluntárias no Brasil reflete uma mudança nas prioridades dos trabalhadores, que agora buscam mais satisfação pessoal e profissional. Este movimento é impulsionado por uma combinação de fatores econômicos, sociais e individuais, e apresenta tanto oportunidades quanto desafios para o mercado de trabalho e as empresas. A compreensão e a adaptação a essas novas dinâmicas são essenciais para a criação de um ambiente de trabalho que valorize e retenha talentos. Vale a reflexão, tanto para colaboradores quanto para empregadores.

Virgilio Marques dos Santos é um dos fundadores da FM2S, gestor de carreiras, doutor, mestre e graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e Master Black Belt pela mesma Universidade. Foi professor dos cursos de Black Belt, Green Belt e especialização em Gestão e Estratégia de Empresas da Unicamp, assim como de outras universidades e cursos de pós-graduação. Atuou como gerente de processos e melhoria em empresa de bebidas e foi um dos idealizadores do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica.

Autor: Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S Educação e Consultoria

(Foto: Isaque Martins)