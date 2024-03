DENGUE

Reunião com síndicos e setor imobiliário discute novas ações

Encontro também reuniu fiscais da Prefeitura na manhã desta quinta-feira (7) no Salão Vermelho

Com a presença do prefeito Paulo Silva, foi realizada na manhã de hoje no “Salão Vermelho” da Estação Educação, reunião entre a VS (Vigilância em Saúde) com fiscais da Prefeitura, representantes do setor imobiliário e síndicos de condomínios. O objetivo do encontro, promovido pela Ouvidoria Municipal, foi contextualizar a situação da dengue em Mogi Mirim.

Hoje, o Município apresenta 1.261 notificações da doença e 128 casos positivos de dengue, sendo 19 importados. Paulo Silva abriu o encontro ressaltando que o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, não é um problema apenas do Poder Público, mas de toda a sociedade. “A situação é preocupante e, portanto, essa união é extremamente importante”, resumiu.

A ouvidora municipal, Isabel Cristina Manara agradeceu a presença de todos, afirmando que organizou esse evento com o intuito de levar o combate à dengue para o maior número de pessoas possível. Em seguida, o coordenador de Vigilância Ambiental e Zoonoses do CCZ, o médico veterinário Rogério Marcos Garros, fez um resumo da situação da doença no Município, que tem nas zonas Norte, Leste e no centro, a maioria dos casos.

BRIGADAS

Rogério, assim como o prefeito, destacou a importância da participação de todos no combate ao mosquito, pois caso contrário, segundo ele, de nada adiantará as ações das autoridades de Saúde para combater a doença. Ele ainda reforçou a importância de se criar brigadas de combate à dengue em condomínios e bairros.

A médica veterinária Vivian Delalibera Custódio, gerente da VS, também presente à reunião, propôs a criação de um grupo de imobiliárias e síndicos no whatsapp para a troca de informações e esclarecimento de dúvidas. Ela também ouviu uma reivindicação dos fiscais da Prefeitura que pediram materiais impressos para distribuir em obras e empresas visitadas, sugestão muito bem recebida pela gerente da VS.

No final, o evento foi aberto à participação dos convidados que puderam fazer perguntas técnicas aos dois palestrantes. Antes, representantes do setor imobiliário revelaram que, assim como os agentes de combate a endemias e fiscais da Prefeitura, eles também sofrem com a negativa de condôminos e proprietários de imóveis que se negam a deixá-los fiscalizar os imóveis.